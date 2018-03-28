В Шотландии сняли на видео огромного лесного кота

Животное сняла автоматическая камера наблюдения за животными, которую установила благотворительная организация Wildcat Haven, занимающаяся сохранением шотландских лесных котов. «Я глазам не поверил, когда в первый раз увидел этого кота, — утверждает ее сотрудник Кев Белл. — Это огромное величественное животное».

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Длину кота, которого окрестили Клэшидаррочским зверем, оценили в 120 сантиметров от носа до кончика хвоста. «Некоторые говорят, что диких котов больше нет, но мы знаем, что это не так, и коты вроде Зверя доказывают это», — говорит Белл. По подсчетам Wildcat Haven, популяция этого вида в лесу Клэшиндарроч насчитывает от 10 до 15 особей.

Лесные коты обитают в Европе, северной Азии и Африке. Длина тела составляет от 45 до 80 сантиметров, не считая толстого хвоста, который добавляет им еще 30 сантиметров. Окрас коричневый с черными полосами. Домашняя кошка является подвидом лесного кота.