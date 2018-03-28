Верховный суд не стал возвращать Марсову полю статус гайд-парка

С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов и протестных акций с предварительным информированием, но без согласования с властями города. Общественный совет ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области после несанкционированной акции 12 июня 2017 года на Марсовом поле предложил пересмотреть городской закон, определяющий это место как площадку для публичных мероприятий.