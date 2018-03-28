Немцы перестраховались и остановили автобус с российскими детьми
Полиция Берлина остановила неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей. Об этом в среду, 28 марта, сообщает DW.
Полиция Берлина остановила неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей. Об этом в среду, 28 марта, сообщает DW.
Автобус задержали 26 марта на выезде из германской столицы. Стражам порядка он показался подозрительным, поэтому они отогнали его на таможенную базу «Драйлинден».
Специалисты проверили транспорт и заявили, что он находится в аварийном состоянии: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак болтался и мог отвалиться в любой момент, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель настолько поврежден, что мог в любой момент вызвать возгорание.
Детей разместили в гостинице, но позже они смогли продолжить путешествие.
Учительница, сопровождавшая школьников, выразила недоумение по этому поводу. По словам педагога, не стоило их задерживать
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