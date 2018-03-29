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13:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Жизнь под прицелом. Зачем в Москве столько камер?

С 2012 года столицу «украшают» тысячами видеокамер. В чём польза круглосуточного мониторинга? И нужны ли такие технологии другим городам?

Источник: AP 2018

Сергей Собянин, 21 марта 2018 г.

С министром Владимиром Колокольцевым открыли новый Центр оперативного управления МВД на Петровке, 38. Во время #ЧМ2018 и других крупных событий здесь будет штаб по обеспечению безопасности в столице.

На огромном мониторе видно, что происходит во всех районах Москвы.

Где эта улица, где этот дом?

Огромная видеостена в новом Центре оперативного управления ГУ МВД России по Москве действительно может показать практически любой адрес. «Единый центр хранения данных, в который поступают записи со 160 тыс. камер видеонаблюдения (см. инфографику. — Ред.), позволяет контролировать обстановку на улицах, во дворах, на дорогах города и объектах предстоящего чемпионата мира по футболу», — уточняет замначальника Главного управления столичной полиции Андрей Понорец.

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Но эта видеостена — лишь последнее нововведение. Мегаполис уже 7-й год живёт в режиме реалити-шоу: благодаря госпрограмме «Безопасный город» идут трансляция и запись происходящего на всех значимых столичных территориях. Поначалу жителей удивляла такая публичность. Многие специально приходили в центр информационных технологий «Умный город» на ВДНХ, чтобы посмотреть, что именно показывают мониторы. Этот пункт публичного доступа к городской системе видеонаблюдения действует до сих пор, и скептики могут лично убедиться в работоспособности камер на любой улице.

На самом деле действеннее любой картинки статистика. «Существенным достижением работы всех подразделений столичного главка в 2017 г. стало снижение практически на треть количества преступлений в общественных местах, в том числе на 30% сократилась уличная преступность — это слова начальника Главного управления МВД России по Москве Олега Баранова. — За год системы видеонаблюдения использовались при расследовании по 42 тыс. преступлений. Благодаря автоматической фотовидеофиксации в области дорожного движения в бюджет взыскано 12 млрд руб.».

Простые москвичи тоже замечают происходящие изменения: согласно исследованию НИИ социологии, 65% опрошенных считают столицу безопасной (в 2013 г. так ответили лишь 30%). Наверное, любой город будет рад, если цифры по правонарушениям будут снижаться, а местный бюджет станет богаче благодаря уличным камерам. Но у объединённой системы онлайн-надзора есть и другие не менее важные задачи.

«Дистанционное видеонаблюдение применяется в Москве не только для раскрытия преступлений или фиксации нарушений ПДД, — рассказал “АиФ” председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. — Камеры помогают разыскивать пропавших людей (особенно когда речь идёт о детях и пожилых гражданах). Кроме этого, с 2012 г. все выборы в столице проходят “под прицелом” камер. Так, на последних — 18 марта — наблюдатели столичного видеоцентра Общественного штаба по наблюдению за выборами отслеживали на мониторах, что происходит на столичных участках».

Кстати, и за работой депутатов Мосгордумы можно следить через Интернет, ведь все заседания столичного парламента транслируются в прямом эфире на нашем сайте duma.mos.ru.
Источник: Аргументы и факты

А кто за мной наблюдает?

А теперь самый интересный вопрос: кто имеет доступ к такой всеобъемлющей информации? Ведь картинку с мониторов можно использовать не только во благо, но и во вред. Тем городам, которые станут использовать московский опыт жизни в прямом эфире, стоит перенять и трепетное отношение к конфиденциальности.

«Каждое обращение к системе видеонаблюдения фиксируется, — пояснил «АиФ» начальник отдела городского видеонаблюдения столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Головин. — Правоохранители получают необходимые данные по запросу, а у сотрудников госучреждений есть доступ к видеокамерам только с тех территорий и маршрутов, за которые они несут ответственность. Например, благодаря мониторингу городской техники повышается эффективность работы коммунальных служб. Когда ликвидировали последствия мощных февральских снегопадов, качество уборки контролировалось в режиме онлайн.

Кстати, в случае происшествия (ДТП или кражи) москвичи могут забронировать видео. В 2017 г. этой услугой воспользовались 22 тыс. раз.

Для этого необходимо позвонить в течение 5 суток в Единый центр хранения и обработки данных, чтобы запись с ближайших камер наблюдения хранилась 30 дней. Житель сообщает номер брони в правоохранительные органы либо получает запись самостоятельно".

Кстати, в систему наблюдения за любым городом можно интегрировать камеры, которые принадлежат коммерческим структурам и частным лицам. В Москве именно так и поступили. И сейчас столичные уличные «объективы» подключают к автоматической системе распознавания лиц. Достаточно гражданину, находящемуся в розыске, засветиться на одной из камер, как компьютер сам отправит сигнал в правоохранительные органы. Так что не бойтесь жить под круглосуточным видеоприцелом. Если вы, конечно, не преступник.

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