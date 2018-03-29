Почему в городах России не работает платная парковка

Безнаказанные водители Санкт-Петербурга

Решить вопрос со штрафами за неоплаченную парковку администрация Санкт-Петербурга пытается с 2015 года. Тогда пилотная зона появилась на 27 улицах. Оставлять автомобили там разрешается за 60 рублей в час. Но если водитель не хочет этого делать, никто не может его заставить.

Всё, что могут работники петербургского оператора парковочного пространства, — зафиксировать номер машины неплательщика. Отправить водителю штраф невозможно. Управление МВД по городу и Ленинградской области отказывается раскрывать личные данные водителей, в том числе их адреса.

Как пишут жители Петербурга, раз в несколько месяцев в городских СМИ появляется информация о том, что «тестовый» период пользования парковками подходит к концу. Последний раз это было 26 октября 2017 года, когда руководитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры рассказал о некоем механизме, который позволит обмениваться данными с полицией. Но уже 7 ноября журналистам сообщили, что управление ГИБДД отказалось предоставлять сведения о нарушителях.

«Министерство внутренних дел РФ отказало в подписании Соглашения об информационном взаимодействии, которое необходимо для получения КРТИ (комитетом по развитию транспортной инфраструктуры) персональных данных о владельцах транспортных средств для привлечения их к административной ответственности за неоплату парковки в связи с отсутствием в федеральном законодательстве случая, позволяющего предоставлять персональные данные исполнительным органам государственной власти субъектов РФ», — ответили на запрос портала iz.ru в пресс-службе комитета.

Полицейские ссылаются сразу на два федеральных закона. Первый — «О персональных данных» (№ 152-ФЗ). Следуя ему инспекторы ГИБДД подписывают документы о том, что не будут передавать персональную информацию граждан третьим лицам. При выявлении такой практики ведомство должно устранить нарушение закона в течение трех дней. Поставить на поток передачу данных автомобилистов, таким образом, не представляется возможным.

Второй закон — «О полиции» (№ 3-ФЗ). «Информация, содержащаяся в банках данных, предоставляется государственным органам и их должностным лицам только в случаях, предусмотренных федеральным законом», говорится в ч. 5 ст. 17. Проблема в том, что упоминаемый в статье федеральный закон (речь идет, вероятно, о № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») вступит в силу в самом конце 2018 года.

«В настоящее время в Государственной думе Российской Федерации находятся на рассмотрении три законопроекта, принятие которых позволит в том числе решить вопрос с администрированием платной парковки. Срок рассмотрения указанных законопроектов в первом чтении — весенняя сессия 2018 года», — добавили в пресс-службе комитета.

Так что пока город лишается существенной прибыли. Каждый месяц фиксируется до 20 тыс. нарушений, заявил в ноябре 2017 года глава комитета Сергей Харлашкин. Эту цифру даже пересчитали в рубли. Получилось, что в 2016-м Петербург недополучил около 500 млн рублей штрафов. В 2017 году не удалось собрать уже 807,6 млн рублей — это 269 206 проектов постановлений об административных правонарушениях. При этом доход бюджета от парковок с 3 сентября 2015 года по 20 марта 2018-го составил 264 млн рублей. Из них 236,5 млн рублей — от почасовой оплаты парковки, уточнили в пресс-службе комитета.

На создание пилотной зоны из 27 улиц с 2014 по 2016 год было потрачено 300 млн рублей. В бюджете 2017-го на центр управления парковками заложено 348 млн.

Есть у города и планы расширить сеть с 2895 до 60 тыс. мест — это 476 улиц. Но средства на это в бюджете Санкт-Петербурга в настоящее время не предусмотрены, поэтому «ведется проработка возможности реализации данного проекта с привлечением инвестиционных средств, в том числе путем заключения концессионного соглашения с инвестором», отметили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Несостоявшийся договор с ростовской полицией

Еще один город, который сначала обустроил платную парковку, а потом столкнулся с невозможностью штрафовать неплательщиков, — Ростов-на-Дону. 5,6 тыс. парковочных мест появились здесь в 2016 году.

Ростовская полиция отказывается предоставлять данные о водителях оператору парковочного пространства, ссылаясь на те же федеральные законы. Но ростовские власти в отличие от петербургских надеются решить вопрос на местном уровне.

В январе 2018 года губернатор Василий Голубев сказал, что развивать платные парковки в городе нужно через соглашение с МВД и корректировку регионального законодательства. Упоминал договор между правительством Ростовской области и МВД о предоставлении персональных данных водителей и сити-менеджер Виталий Кушнарев в июне 2017-го. Он, правда, прогнозировал, что подпишут его к осени.

Тем временем оператор парковок — компания «Ростовское парковочное пространство» терпит большие убытки. По информации «СПАРК-Интерфакс», ее выручка в 2016 году составила 5,3 млн рублей, а убыток — 55 млн рублей. Данных об итогах финансовой деятельности в 2017 году в открытом доступе пока нет, как и расчетов упущенной прибыли.

Проблему усугубляет то, что в феврале руководство «Ростовского парковочного пространства» получило пять исков на общую сумму 20,5 млн рублей от бывших совладельцев компании. По одному из исков требования касаются выплаты задолженности по договору об оказании услуг.

Все истцы — столичные компании «Ситипаркинг», «Юнайтед Телеком» и «УК Управляющая компания «Интеллектуальный город». Как говорится на сайте «Ситипаркинг», ее специалисты разработали программное обеспечение для сайта и мобильного приложения оператора ростовских парковок. Кроме Ростова-на-Дону, компания работала в Севастополе, где паркоматы заработали в конце 2017 года, Санкт-Петербурге, московском аэропорту Шереметьево и Костроме.

Заморозка парковок Красноярска

С проблемой Ростова и Петербурга столкнулись еще несколько российских городов. В Сочи, Екатеринбурге, Курске и Чебоксарах инфраструктуру для платных парковок построили, а пользоваться ею не могут. В Красноярске из-за этого проект даже решено было свернуть. Запущенный в 2015 году по схеме муниципально-частного партнерства, он коллапсировал к середине 2017-го.

В июне прошлого года инвестор Дмитрий Вилков заявил, что отказывается от участия в проекте из-за нерентабельности. В августе была приостановлена продажа абонементов. В начале сентября отключили семь из 42 паркоматов, которые обслуживали 1422 парковочных места. К концу сентября мэрия объявила, что проект заморожен до конца осени, пока будет идти ремонт улиц. Также в мэрии пообещали расширить зону платной парковки, когда удастся найти новых инвесторов. Однако уже в декабре стало понятно, что вывести из заморозки платные парковки не удалось. Люди просто не пользуются паркоматами — не платят за оставленные машины. Городские чиновники решили в этой ситуации ничего не предпринимать.

Инфраструктура для платных парковок есть еще более чем в 20 российских городах. И также далеко не везде она используется. Где-то, как в Костроме, закупив и поставив паркоматы, передумали ими пользоваться, чтобы не повышать финансовую нагрузку на население в кризис. Московский «Ситипаркинг» за это с городом вроде не судится. Где-то, как во Владивостоке, мэрия решила не идти на конфликт с автомобилистами, которые припомнили чиновникам невыполненные обещания создать бесплатные парковки.

Но есть и положительные примеры, например белгородский. Первая платная зона появилась на стоянке у городской больницы. При этом льготникам платить не пришлось, а для остальных первые два часа сделали бесплатными. Затем проект расширили еще на несколько улиц, где находятся поликлиника и центральный рынок.

Москва смогла

Надежды региональных властей договориться с полицией о передаче данных подкрепляет опыт Москвы. Пилотный проект платных парковок начался в ноябре 2012 года на двух улицах столицы. К концу 2014 года парковочную зону расширили до 1008 улиц. На сегодня она включает больше 86 тыс. машино-мест. И за 2017 год сервис принес в городской бюджет 3,7 млрд рублей, всего с 2013 года — 13,3 млрд.

Штрафы за неоплаченную парковку Администратор московского парковочного пространства (АМПП) стал взимать практически сразу. И к нему с подачи одного из депутатов Госдумы в 2015 году предъявила претензии Савеловская межрайонная прокуратура.