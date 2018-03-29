Россияне стали меньше ценить порядочность

Источник: AP 2018

Большинство российских женщин считают, что «настоящий мужчина» должен быть умным и хорошо зарабатывать. Мужчины же ценят в представительницах противоположного пола прежде всего хозяйственность. Таковы результаты всероссийского опроса «Левада-центра». Социологи отмечают, что с 1993 по 2018 годы гендерные портреты практически не изменились. Однако за это время в обществе значительно снизилась ценность порядочности.

Главное качество мужчины — ум.

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Так считает 51% женщин, которые приняли участие в социологическом исследовании (можно было выбрать несколько вариантов ответа). На втором и третьем месте по популярности умение зарабатывать (42%) и порядочность (37%). А сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%).

У мужчин другие приоритеты.

Самое главное для них в женщине — хозяйственность (46%), заботливость (32%) и хорошая внешность (31%).

Только четверть респондентов ценят в представительницах противоположного пола ум. А умение зарабатывать и вовсе оказалось на последнем месте, лишь 4% опрошенных считают это важным качеством женщины.

Опрос проводился с 7 по 12 марта 2018 года в 52 субъектах. В нем приняли участие 1,6 тыс. жителей городов и сел.

Результаты опроса демонстрируют, что существенных изменений в «гендерных портретах» россиян не наблюдается, рассказала «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Но снизилась популярность морально-нравственных качеств.

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Порядочность, как и в 1993 году, сейчас находится на третьем месте среди самых ценных мужских качеств. Но 25 лет назад ее считали важным качеством 57% респонденток, а сейчас — только 37%. Та же тенденция наблюдается и относительно женской порядочности. Доля мужчин, отметивших ее как самое ценное качество, снизилась с 37% до 25%.

Карина Пипия отметила, что это соотносится с общим снижением обеспокоенности проблемой морали в обществе. Если, например, в 1997 году четверть взрослых отмечали, что их тревожит кризис морали и нравственности, сейчас доля таких респондентов составляет порядка 15−16%. При этом с возрастом, независимо от гендерной принадлежности, порядочность ценится несколько больше. Причем как в мужчинах, так и в женщинах.

Снижение ценности такого качества, как порядочность, объясняется тем, что это понятие становится все более размытым, считает демограф Игорь Белобородов.

Он пояснил, что в современной семье, где отец и мать работают, ребенку уделяется около 20 минут в день. При этом бабушки и дедушки живут отдельно, чаще всего — еще и в другом населенном пункте. В итоге на формирование моральных ценностей подрастающего поколения влияет не семья, а телевидение и интернет.

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— Трагедия в Кемерово обнажила кризис нравственности в нашем обществе. Десятки погибших — ужасная потеря. Но есть еще аборты, половина из которых совершаются по принуждению мужчин, как утверждают женщины в соцопросах. Есть тысячи неплательщиков алиментов. Это все вещи одного порядка, — считает демограф.

Порядочность имеет практическую ценность, и если люди будут ей следовать, то только выиграют, считает доктор психологических наук Марк Сандомирский. Он пояснил, что порядочность означает ответственность за свое поведение, соблюдение правил, в том числе безопасности. Ситуативная порядочность предполагает, что даже в случаях, когда жизнь оказалась под угрозой, человек не уронит достоинства и постарается оказать помощь окружающим.

Все больше людей не понимают ценность норм морали. В этот процесс вносит вклад возрастающий инфантилизм, характерный для современных молодых мужчин и женщин. Игорь Белобородов Демограф