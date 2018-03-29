Россияне стали меньше ценить порядочность
Доля женщин, которые считают это качество важным в представителях противоположного пола, снизилась на 20 процентных пунктов.
Доля женщин, которые считают это качество важным в представителях противоположного пола, снизилась на 20 процентных пунктов.
Большинство российских женщин считают, что «настоящий мужчина» должен быть умным и хорошо зарабатывать. Мужчины же ценят в представительницах противоположного пола прежде всего хозяйственность. Таковы результаты всероссийского опроса «Левада-центра». Социологи отмечают, что с 1993 по 2018 годы гендерные портреты практически не изменились. Однако за это время в обществе значительно снизилась ценность порядочности.
Так считает 51% женщин, которые приняли участие в социологическом исследовании (можно было выбрать несколько вариантов ответа). На втором и третьем месте по популярности умение зарабатывать (42%) и порядочность (37%). А сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%).
У мужчин другие приоритеты.
Только четверть респондентов ценят в представительницах противоположного пола ум. А умение зарабатывать и вовсе оказалось на последнем месте, лишь 4% опрошенных считают это важным качеством женщины.
Опрос проводился с 7 по 12 марта 2018 года в 52 субъектах. В нем приняли участие 1,6 тыс. жителей городов и сел.
Результаты опроса демонстрируют, что существенных изменений в «гендерных портретах» россиян не наблюдается, рассказала «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Но снизилась популярность
Порядочность, как и в 1993 году, сейчас находится на третьем месте среди самых ценных мужских качеств. Но 25 лет назад ее считали важным качеством 57% респонденток, а сейчас — только 37%. Та же тенденция наблюдается и относительно женской порядочности. Доля мужчин, отметивших ее как самое ценное качество, снизилась с 37% до 25%.
Карина Пипия отметила, что это соотносится с общим снижением обеспокоенности проблемой морали в обществе. Если, например, в 1997 году четверть взрослых отмечали, что их тревожит кризис морали и нравственности, сейчас доля таких респондентов составляет порядка 15−16%. При этом с возрастом, независимо от гендерной принадлежности, порядочность ценится несколько больше. Причем как в мужчинах, так и в женщинах.
Он пояснил, что в современной семье, где отец и мать работают, ребенку уделяется около 20 минут в день. При этом бабушки и дедушки живут отдельно, чаще всего — еще и в другом населенном пункте. В итоге на формирование моральных ценностей подрастающего поколения влияет не семья, а телевидение и интернет.
— Трагедия в Кемерово обнажила кризис нравственности в нашем обществе. Десятки погибших — ужасная потеря. Но есть еще аборты, половина из которых совершаются по принуждению мужчин, как утверждают женщины в соцопросах. Есть тысячи неплательщиков алиментов. Это все вещи одного порядка, — считает демограф.
Порядочность имеет практическую ценность, и если люди будут ей следовать, то только выиграют, считает доктор психологических наук Марк Сандомирский. Он пояснил, что порядочность означает ответственность за свое поведение, соблюдение правил, в том числе безопасности. Ситуативная порядочность предполагает, что даже в случаях, когда жизнь оказалась под угрозой, человек не уронит достоинства и постарается оказать помощь окружающим.
Все больше людей не понимают ценность норм морали. В этот процесс вносит вклад возрастающий инфантилизм, характерный для современных молодых мужчин и женщин.
Ранее «Известия» сообщали, что доля граждан, считающих аборт недопустимым, за 20 лет выросла с 12% до 35%. Также среди россиян значительно больше стало тех, кто безоговорочно осуждает супружеские измены и однополые отношения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.