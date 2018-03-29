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03:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Уникальная возможность появится у жителей и гостей Приморья во время ВЭФ

Уникальный экспонат смогут увидеть жители и гости Приморья во время четвертого Восточного экономического форума, об этом DEITA. RU сообщили в администрации Приморского края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Речь идет о главным экспонате выставки музеев Московского Кремля — карте Российской империи. Она была вышита воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году и подарена императору Александру II в честь двухсотлетнего юбилея правления Петра Великого. Долгое время она лежала в запасниках музеев, и в 2014 году впервые была представлена на территории музеев Московского Кремля. Отправка этого уникального экспоната в Приморский край на четвертый Восточный экономический форум — первый прецедент, когда карта покидает стены Кремля.

Всего же в Приморье будет представлено около 100 памятников истории формирования территории Российского государства, среди которых произведение величайшего русского ювелира Карла Фаберже — пасхальное яйцо «Транссибирская магистраль», сделанное в 1900 году в честь важного события — строительства транссибирской железной дороги, соединившей европейскую и азиатскую части России, крупнейшие промышленные города с военным портом Владивосток.

Выставка в Приморье продлится достаточно долго — четыре месяца. Экспонаты будут выставлены в главном корпусе музея имени Арсеньева в центре города. Как заявил глава региона Андрей Тарасенко, они бесценны, поэтому на время выставки меры охраны в музее Арсеньева будут усилены.

Таисия Масина.

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