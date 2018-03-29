В Москве увеличат число станций городского велопроката
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Количество станций велопроката увеличится в Москве до 430 единиц в велосезоне 2018 года, а суммарное число велосипедов, которые граждане смогут взять в прокат, составит 4,3 тысячи, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
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