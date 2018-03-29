В Москве увеличат число станций городского велопроката

Источник: РИА Новости

«В прошлом году было 4120 велосипедов, 350 точек проката, в этом будет 430 станций со 4,3 тысячами велосипедов. Мы каждый год прибавляем количество станций, такая тенденция сохранится в ближайшие годы», — сказал Ликсутов в интервью «Российской газете».

Он отметил, что городом также планируется увеличение электровелосипедов, по его словам, они будут доступны горожанам по тем же тарифам, что и обычные.