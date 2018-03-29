Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Джанабаева рассказала, почему скрывает сыновей Меладзе
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
За что отвечает наследственность
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
«Долго болел»: Олешко о смерти Олега Анофриева
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Скончался Сергей Мавроди
01:40 (мск), источник: РИА Новости

В Москве увеличат число станций городского велопроката

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Количество станций велопроката увеличится в Москве до 430 единиц в велосезоне 2018 года, а суммарное число велосипедов, которые граждане смогут взять в прокат, составит 4,3 тысячи, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Источник: РИА Новости

«В прошлом году было 4120 велосипедов, 350 точек проката, в этом будет 430 станций со 4,3 тысячами велосипедов. Мы каждый год прибавляем количество станций, такая тенденция сохранится в ближайшие годы», — сказал Ликсутов в интервью «Российской газете».

Он отметил, что городом также планируется увеличение электровелосипедов, по его словам, они будут доступны горожанам по тем же тарифам, что и обычные.

«К нам также обращаются и компании по прокату самокатов, в том числе и электрических. Переговоры идут, надеюсь, к началу сезона появится какая-то конкретика», — добавил глава департамента.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Управляющая ТЦ в Кемерово предположила, почему был заперт кинотеатр
Умер актер Олег Анофриев
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
Немцы перестраховались и остановили автобус с российскими детьми
В Шотландии сняли на видео огромного лесного кота
Фото дня. Кемерово. Память
Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей
Украинский пранкер Вольнов объявлен в международный розыск
В ФРГ сообщили о праве Москвы заменить высылаемых дипломатов
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь