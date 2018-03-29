В Москве сообщили сроки обновления всех поездов метро

Источник: РИА Новости

«За 8−9 лет. Это будет не одна и та же модель — жители постоянно нам предлагают разные новшества: добавить зарядок для телефонов, поменять конфигурацию сидений, многое другое. Стараемся учитывать их пожелания», — сказал Ликсутов в интервью «Российской газете», отвечая на вопрос, когда москвичам ждать обновления всех поездов.

Заммэра отметил, что поезда у каждой линии будут индивидуальными. «Например, Филевская линия, куда “Москва” начнет поступать летом, открытая, и пассажиры попросили, чтобы можно было смотреть в окно на улицу. Часть сидений будут стоять как в электричке по ходу движения», — добавил он.