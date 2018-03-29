Опасная рыба едва не попала на столы приморцев
Более 11 килограммов копченых голов лососевых видов рыб изъяли во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в Управления Россельхознадзора.
Более 11 килограммов копченых голов лососевых видов рыб изъяли во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в Управления Россельхознадзора.
Дело в том, что на всю реализуемую продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, а на упаковке самого товара не было маркировки производителя, где указывается дата выработки и окончание срока годности.
В связи с этим сотрудники полиции и инспектора ведомства признали, что продукция моет быть опасна ввиду неподтвержденного качества. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, а продукция исключена из оборота.
Таисия Масина.
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