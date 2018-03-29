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03:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские тхэквондисты удивили тренеров

Сразу трое спортсменов стали призёрами Всероссийских соревнований.

В подмосковном городе Одинцово на открытом Всероссийском турнире «Ника» по тхэквондо ВТФ приняли участие три хабаровских спортсмена. Все они вошли в число призёров. Всего в соревнованиях выступили порядка 800 тхэквондистов со всей России, а также сборные Армении и Молдавии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Среди девушек 15−17 лет в категории до 46 кг серебряную медаль завоевала наша спортсменка Ксения Филиппова. Ещё два представителя Хабаровска Алла Киселёва и Михаил Шварёв в своих возрастных группах стали бронзовыми призёрами.

 — Мы рассчитывали на успешное выступление наших спортсменов, но не ожидали, что все трое войдут в число призеров, — говорит президент федерации тхэквондо ВТФ Хабаровского края Икромхон Яхябоев. — Особенно удивила Ксения Филиппова, которая пробилась в финал, где уступила по очкам более опытной спортсменке из Москвы. Сейчас хабаровские тхэквондисты отправились в Рязань, где выступят еще на одном всероссийском турнире «Кубок Рязанского Кремля».

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