Хабаровские тхэквондисты удивили тренеров

В подмосковном городе Одинцово на открытом Всероссийском турнире «Ника» по тхэквондо ВТФ приняли участие три хабаровских спортсмена. Все они вошли в число призёров. Всего в соревнованиях выступили порядка 800 тхэквондистов со всей России, а также сборные Армении и Молдавии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Среди девушек 15−17 лет в категории до 46 кг серебряную медаль завоевала наша спортсменка Ксения Филиппова. Ещё два представителя Хабаровска Алла Киселёва и Михаил Шварёв в своих возрастных группах стали бронзовыми призёрами.