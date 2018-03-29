Синоптики Приморья рассказали, с чего начнётся апрель
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в начале апреля. Специалисты дали прогноз на предстоящие выходные, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в начале апреля. Специалисты дали прогноз на предстоящие выходные, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», в предстоящие выходные дни погода в Приморье будет неустойчивой. В ночь на субботу, 31 марта, регион окажется под влиянием гребня антициклона, смещающегося с акватории Японского моря на
Утром в последний день марта край накроет облачность фронтального раздела. В некоторых районах пройдёт небольшой дождь, в утренние часы — со снегом. Дневной температурный фон при этом составит +6… +11 градусов, при прояснении до +16.
В ночь на воскресенье, 1 апреля, осадки прекратятся, давление будет расти. Ночные температуры воздуха существенно не изменятся. Солнечным днём 1 апреля при слабом ветре воздух в континентальных районах прогреется до +10… +21 градуса. На побережье Приморья южным ветром с моря будет выноситься более прохладный морской воздух. Столбики термометров остановятся на отметках +3… +9 градусов.
Во Владивостоке днём в субботу возможен небольшой дождь. При свежем
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