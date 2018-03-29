Синоптики Приморья рассказали, с чего начнётся апрель

Источник: Восток Медиа

По данным портала «Примпогода», в предстоящие выходные дни погода в Приморье будет неустойчивой. В ночь на субботу, 31 марта, регион окажется под влиянием гребня антициклона, смещающегося с акватории Японского моря на северо-западную часть Тихого океана. Осадков не ожидается. В антициклональном поле воздух выхолодится до −2… −10 градусов. На побережье будет теплее — от +2 до -3.

Утром в последний день марта край накроет облачность фронтального раздела. В некоторых районах пройдёт небольшой дождь, в утренние часы — со снегом. Дневной температурный фон при этом составит +6… +11 градусов, при прояснении до +16.

В ночь на воскресенье, 1 апреля, осадки прекратятся, давление будет расти. Ночные температуры воздуха существенно не изменятся. Солнечным днём 1 апреля при слабом ветре воздух в континентальных районах прогреется до +10… +21 градуса. На побережье Приморья южным ветром с моря будет выноситься более прохладный морской воздух. Столбики термометров остановятся на отметках +3… +9 градусов.