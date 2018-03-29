Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Следующий шаг РФ будет неожиданный и дерзкий»: эксперт - миру
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Жан-Клод Ван Дамм показал, как выглядела его семья 20 лет назад
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Как эмпатия может навредить работе
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Истребители РФ показали хорошие результаты на бумаге - СМИ Запада
Берлин не верит в доказательства у Лондона – СМИ
Лариса Гузеева показала, как выглядела в молодости
Младший брат Иглесиаса встречается с копией Курниковой
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
03:31 (мск), источник: Восток Медиа

Синоптики Приморья рассказали, с чего начнётся апрель

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в начале апреля. Специалисты дали прогноз на предстоящие выходные, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 87% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Восток Медиа

По данным портала «Примпогода», в предстоящие выходные дни погода в Приморье будет неустойчивой. В ночь на субботу, 31 марта, регион окажется под влиянием гребня антициклона, смещающегося с акватории Японского моря на северо-западную часть Тихого океана. Осадков не ожидается. В антициклональном поле воздух выхолодится до −2… −10 градусов. На побережье будет теплее — от +2 до -3.

Утром в последний день марта край накроет облачность фронтального раздела. В некоторых районах пройдёт небольшой дождь, в утренние часы — со снегом. Дневной температурный фон при этом составит +6… +11 градусов, при прояснении до +16.

В ночь на воскресенье, 1 апреля, осадки прекратятся, давление будет расти. Ночные температуры воздуха существенно не изменятся. Солнечным днём 1 апреля при слабом ветре воздух в континентальных районах прогреется до +10… +21 градуса. На побережье Приморья южным ветром с моря будет выноситься более прохладный морской воздух. Столбики термометров остановятся на отметках +3… +9 градусов.

Во Владивостоке днём в субботу возможен небольшой дождь. При свежем юго-восточном ветре температура воздуха ночью составит около 0 градусов. Днём воздух прогреется до +5… +8 градусов. В воскресенье, 1 апреля, установится облачная с прояснением погода. Осадков в этот день не ожидается. Умеренный южный ветер к концу дня усилится. Температура воздуха днём составит +7… +9 градусов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Начальник УМВД Приморья узнал о продаже красивых номеров его подчинёнными
Китай готов строить дамбу на Большом Уссурийском по русским стандартам
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
В Германии остановили неисправный автобус с российскими детьми
В Шотландии сняли на видео огромного лесного кота
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Фото дня. Кемерово. Память
Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей
Глава британского МИД сравнил Россию с Раскольниковым
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь