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03:35 (мск), источник: VLADNEWS

Студенческие отряды Приморья будут строить дома для врачей и учителей

Сила и энергия студентов необходима краю, который развивается.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился со студенческими отрядами края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время в студотрядах Приморья насчитывается более тысячи бойцов, которые работают по самым разным направлениям: проводниками в поездах дальнего следования, официантами, грузчиками, упаковщиками, вожатыми, на стройках, помогают в организации крупных мероприятий. Отдельное направление путина: приморские студенты ежегодно работают на рыбных предприятиях Сахалина, Камчатки, севера Хабаровского края.

Глава региона акцентировал внимание на том, что сегодня сила и энергия студентов необходима краю, который развивается.

Силы студенческих отрядов могут быть полезны в большой программе по строительству служебного жилья для врачей и педагогов.

Как отметил Андрей Тарасенко, умение и желание студентов работать пригодится во многих сферах. Педагогические отряды уже отправились на практику в районы Приморья. С будущими медработниками в настоящее время решается вопрос.

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