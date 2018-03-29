Студенческие отряды Приморья будут строить дома для врачей и учителей
Сила и энергия студентов необходима краю, который развивается.
Сила и энергия студентов необходима краю, который развивается.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился со студенческими отрядами края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
В настоящее время в студотрядах Приморья насчитывается более тысячи бойцов, которые работают по самым разным направлениям: проводниками в поездах дальнего следования, официантами, грузчиками, упаковщиками, вожатыми, на стройках, помогают в организации крупных мероприятий. Отдельное направление путина: приморские студенты ежегодно работают на рыбных предприятиях Сахалина, Камчатки, севера Хабаровского края.
Силы студенческих отрядов могут быть полезны в большой программе по строительству служебного жилья для врачей и педагогов.
Как отметил Андрей Тарасенко, умение и желание студентов работать пригодится во многих сферах. Педагогические отряды уже отправились на практику в районы Приморья. С будущими медработниками в настоящее время решается вопрос.
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