Во Владивостоке не знают, куда деть сотни мягких игрушек с места скорби

Источник: Восток Медиа

Минувшим вечером, 28 марта, во Владивостоке прошла акция памяти по погибшим в страшном пожаре в Кемерово. Несколько сотен горожан пришли на центральную площадь — с белыми шариками, свечками и мягкими игрушками. Памятник Борцам за власть Советов превратился в монумент скорби. Возле него люди оставляли цветы, зажигали свечи, плакали. В мероприятии приняли участие, в том числе, краевые политики.

В семь часов вечера владивостокцы запустили шарики в небо. Их поддержали городские автомобилисты. На целую минуту весь город огласился гудением — многие водители одновременно начали сигналить в знак скорби. Эта на редкость громкая минута молчания завершила памятное мероприятие.