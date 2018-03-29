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03:40 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке не знают, куда деть сотни мягких игрушек с места скорби

В мэрии Владивостока не знают, что делать с последствиями акции памяти по погибшим в Кемерово. Сотни мягких игрушек и цветов, которые горожане оставили на центральной площади, нужно куда-то девать. Куда конкретно — чиновники пока ещё не придумали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Минувшим вечером, 28 марта, во Владивостоке прошла акция памяти по погибшим в страшном пожаре в Кемерово. Несколько сотен горожан пришли на центральную площадь — с белыми шариками, свечками и мягкими игрушками. Памятник Борцам за власть Советов превратился в монумент скорби. Возле него люди оставляли цветы, зажигали свечи, плакали. В мероприятии приняли участие, в том числе, краевые политики.

В семь часов вечера владивостокцы запустили шарики в небо. Их поддержали городские автомобилисты. На целую минуту весь город огласился гудением — многие водители одновременно начали сигналить в знак скорби. Эта на редкость громкая минута молчания завершила памятное мероприятие.

Акция прошла. Наступило утро. И теперь мэрия Владивостока оказалась перед непростой задачей: что делать с сотнями мягких игрушек, которые оставили горожане? Надолго их оставлять нельзя — близость к дороге и весенняя грязь быстро превратят место скорби в помойку. Выбрасывать — не этично, да и нерационально. «Пока в мэрии не знают, что делать с мягкими игрушками. В ближайшее время этот вопрос обсудят с общественностью — наверняка, горожане предложат подходящее решение», — рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока.

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