Жителям сёл в Хабаровском крае вернули электроэнергию
В Хабаровском крае энергетики устранили порывы линии электропередачи и восстановили электроснабжение в населённых пунктах. Отключения произошли
В Хабаровском крае энергетики устранили порывы линии электропередачи и восстановили электроснабжение в населённых пунктах. Отключения произошли
«Ночью 28 марта электроснабжение по линиям 35−110 киловольт восстановили, все потребители отключённых населённых пунктов запитаны. Сейчас всё работает в штатном режиме. Только в Хабаровском районе порядка десяти потребителей подключают — это по
Агентство писало, что перебои в электроснабжении испытывали жители южной части края. Энергии не было в части домов в Хабаровском районе: в посёлке Корфовском, сёлах Бычиха, Ракитное, Чёрной Речке. Также проблемы были в районе имени Лазо, конкретно — в селе Петровичи. В
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.