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03:20 (мск), источник: Восток Медиа

Жителям сёл в Хабаровском крае вернули электроэнергию

В Хабаровском крае энергетики устранили порывы линии электропередачи и восстановили электроснабжение в населённых пунктах. Отключения произошли из-за сильного ветра, бушевавшего в регионе накануне, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Reuters

«Ночью 28 марта электроснабжение по линиям 35−110 киловольт восстановили, все потребители отключённых населённых пунктов запитаны. Сейчас всё работает в штатном режиме. Только в Хабаровском районе порядка десяти потребителей подключают — это по два-три дома в разных пунктах. Это остаточные явления», — рассказала корреспонденту агентства сотрудник пресс-службы филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Татьяна Михалицына.

Агентство писало, что перебои в электроснабжении испытывали жители южной части края. Энергии не было в части домов в Хабаровском районе: в посёлке Корфовском, сёлах Бычиха, Ракитное, Чёрной Речке. Также проблемы были в районе имени Лазо, конкретно — в селе Петровичи. В ремонтно-восстановительных работах принимали участие пять бригад — 19 специалистов и шесть единиц техники.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что из-за сильного ветра в дальневосточной столице падали и разрушаются тяжёлые конструкции. Обвалилось несколько рекламных щитов и баннеров, опрокинулась металлическая детская горка во дворе жилого дома, а также скамейки на площади Ленина.

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