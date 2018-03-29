Жителям сёл в Хабаровском крае вернули электроэнергию

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«Ночью 28 марта электроснабжение по линиям 35−110 киловольт восстановили, все потребители отключённых населённых пунктов запитаны. Сейчас всё работает в штатном режиме. Только в Хабаровском районе порядка десяти потребителей подключают — это по два-три дома в разных пунктах. Это остаточные явления», — рассказала корреспонденту агентства сотрудник пресс-службы филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Татьяна Михалицына.

Агентство писало, что перебои в электроснабжении испытывали жители южной части края. Энергии не было в части домов в Хабаровском районе: в посёлке Корфовском, сёлах Бычиха, Ракитное, Чёрной Речке. Также проблемы были в районе имени Лазо, конкретно — в селе Петровичи. В ремонтно-восстановительных работах принимали участие пять бригад — 19 специалистов и шесть единиц техники.