Инициативная группа проверяет детские дома Кемерова и пригорода
Информация о том, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пропали детдомовцы, не подтверждается.
Информация о том, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пропали детдомовцы, не подтверждается.
Инициативная группа кемеровчан проверяет детские дома в областном центре и пригороде.
Как сообщает
В первую очередь активисты отправятся в детские дома в Топки и село Треща. Кроме того, проверки пройдут в учреждениях № 1, 2 и 105 города Кемерово.
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