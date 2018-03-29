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03:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Инициативная группа проверяет детские дома Кемерова и пригорода

Информация о том, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пропали детдомовцы, не подтверждается.

Инициативная группа кемеровчан проверяет детские дома в областном центре и пригороде.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, было принято решение проинспектировать детские дома, так как распространялась информация, что в момент пожара в ТЦ находились воспитанники детских домов. В связи с этим глава города Илья Середюк поручил провести проверки.

В первую очередь активисты отправятся в детские дома в Топки и село Треща. Кроме того, проверки пройдут в учреждениях № 1, 2 и 105 города Кемерово.

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