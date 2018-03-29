«Загадка, покрытая маразмом»: критики о новой книге Шона Пенна

Источник: AP 2018

Многие полагают, что и удачным его назвать никак нельзя, несмотря на интригующий анонс: «Bob Honey Who Just Do Stuff» («Боб Хани, который просто делает всякое») — это книга о наемном убийце, работающем на американские разведслужбы.

Роман завершает эпилог, в котором движение, осуждающее сексуальное насилие и домогательства, названо «подростковым крестовым походом».

В рекламном анонсе книги 57-летнего Пенна главный герой Боб Хани описывается как «наемный убийца, который задействован в тайной программе спецотдела разведки США, нацеленной на престарелых, слабых и всех прочих, кто высасывает ресурсы из нашего общества потребления».

Как отмечает New York Times, сюжета как такового у книги нет: «Наш антигерой сидит на диване, вспоминая свои — вполне возможно, выдуманные — похождения и сокрушаясь по поводу состояния нации, которую он называет «торговым центром с поднятым [национальным] флагом».

По мнению New York Times, новая книжка — это «загадка, обернутая в головоломку и покрытая маразмом».

Газета сообщает также, что Пенн изначально создал своего героя, Боба Хани, для короткой аудиокнижки, выпущенной в 2016 году, которую он сам и начитал. Однако тогда он шутливо отговорился от собственного авторства, приписав его некоему Пэппи Парайе — человеку, с которым он якобы познакомился во Флориде.

В своей рецензии критик газеты Джефф Джайлс признается, что с трудом дочитал книгу до конца.

С ним согласна автор рецензии в The Huffington Post Клэр Фаллон, написавшая: «Просто физически невозможно разнести роман, который сам себя разнес с такой силой».

Критики не преминули поглумиться над персонажем книги мистером Лэндлордом, который являет собой слабо замаскированный выпад в адрес Дональда Трампа.

Он описывается в романе как «исключительно незрелый 70-летний состарившийся мальчишка с деньгами и копной волос, похожих на сладкую вату цвета заварного крема».

Зачем, Шон?

Критик Дэвид Кэнфилд из Entertainment Weekly попытался понять причины, побудившие Пенна написать этот роман.

«Пенн, как и Боб [главный герой книги], принадлежит к поколению бэби-бумеров, поэтому трудно не прочесть эту книгу как громкий, яростный, абсурдистский ответ на состояние дел в мире», — полагает критик.

В книге проза перемежается поэтическими кусками, тогда как эпилог состоит из целой поэмы.

Пенн называет движение #MeToo «модным ребячеством» и вопрошает, куда подевалось чувство юмора?

Надо отметить, что не всех эта книга разочаровала. Как высказался британский новеллист сэр Салман Рушди, «ее очень интересно читать».

Шонн Пенн является обладателем двух «Оскаров» — за роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк», а также многих других кинопризов и наград.