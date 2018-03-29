«Загадка, покрытая маразмом»: критики о новой книге Шона Пенна
Звезда Голливуда Шон Пенн опубликовал свой первый роман, который, по мнению критиков, не войдет в сокровищницу мировой литературы.
Звезда Голливуда Шон Пенн опубликовал свой первый роман, который, по мнению критиков, не войдет в сокровищницу мировой литературы.
Многие полагают, что и удачным его назвать никак нельзя, несмотря на интригующий анонс: «Bob Honey Who Just Do Stuff» («Боб Хани, который просто делает всякое») — это книга о наемном убийце, работающем на американские разведслужбы.
Роман завершает эпилог, в котором движение, осуждающее сексуальное насилие и домогательства, названо «подростковым крестовым походом».
В рекламном анонсе книги 57-летнего Пенна главный герой Боб Хани описывается как «наемный убийца, который задействован в тайной программе спецотдела разведки США, нацеленной на престарелых, слабых и всех прочих, кто высасывает ресурсы из нашего общества потребления».
Как отмечает New York Times, сюжета как такового у книги нет: «Наш антигерой сидит на диване, вспоминая свои — вполне возможно, выдуманные — похождения и сокрушаясь по поводу состояния нации, которую он называет «торговым центром с поднятым [национальным] флагом».
По мнению New York Times, новая книжка — это «загадка, обернутая в головоломку и покрытая маразмом».
Газета сообщает также, что Пенн изначально создал своего героя, Боба Хани, для короткой аудиокнижки, выпущенной в 2016 году, которую он сам и начитал. Однако тогда он шутливо отговорился от собственного авторства, приписав его некоему Пэппи Парайе — человеку, с которым он якобы познакомился во Флориде.
В своей рецензии критик газеты Джефф Джайлс признается, что с трудом дочитал книгу до конца.
С ним согласна автор рецензии в The Huffington Post Клэр Фаллон, написавшая: «Просто физически невозможно разнести роман, который сам себя разнес с такой силой».
Он описывается в романе как «исключительно незрелый 70-летний состарившийся мальчишка с деньгами и копной волос, похожих на сладкую вату цвета заварного крема».
Зачем, Шон?
Критик Дэвид Кэнфилд из Entertainment Weekly попытался понять причины, побудившие Пенна написать этот роман.
«Пенн, как и Боб [главный герой книги], принадлежит к поколению
В книге проза перемежается поэтическими кусками, тогда как эпилог состоит из целой поэмы.
Пенн называет движение #MeToo «модным ребячеством» и вопрошает, куда подевалось чувство юмора?
Шонн Пенн является обладателем двух «Оскаров» — за роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк», а также многих других кинопризов и наград.
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