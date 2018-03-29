Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
Истребители РФ показали хорошие результаты на бумаге - СМИ Запада
Берлин не верит в доказательства у Лондона – СМИ
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Мэй высказалась после трагического пожара в Кемерово
Татары «жестко» ответят русским за Крым - Меджлис
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
10Sony назвал победителей World Photography Awards
04:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Загадка, покрытая маразмом»: критики о новой книге Шона Пенна

Звезда Голливуда Шон Пенн опубликовал свой первый роман, который, по мнению критиков, не войдет в сокровищницу мировой литературы.

Источник: AP 2018

Многие полагают, что и удачным его назвать никак нельзя, несмотря на интригующий анонс: «Bob Honey Who Just Do Stuff» («Боб Хани, который просто делает всякое») — это книга о наемном убийце, работающем на американские разведслужбы.

Роман завершает эпилог, в котором движение, осуждающее сексуальное насилие и домогательства, названо «подростковым крестовым походом».

В рекламном анонсе книги 57-летнего Пенна главный герой Боб Хани описывается как «наемный убийца, который задействован в тайной программе спецотдела разведки США, нацеленной на престарелых, слабых и всех прочих, кто высасывает ресурсы из нашего общества потребления».

Как отмечает New York Times, сюжета как такового у книги нет: «Наш антигерой сидит на диване, вспоминая свои — вполне возможно, выдуманные — похождения и сокрушаясь по поводу состояния нации, которую он называет «торговым центром с поднятым [национальным] флагом».

По мнению New York Times, новая книжка — это «загадка, обернутая в головоломку и покрытая маразмом».

Газета сообщает также, что Пенн изначально создал своего героя, Боба Хани, для короткой аудиокнижки, выпущенной в 2016 году, которую он сам и начитал. Однако тогда он шутливо отговорился от собственного авторства, приписав его некоему Пэппи Парайе — человеку, с которым он якобы познакомился во Флориде.

В своей рецензии критик газеты Джефф Джайлс признается, что с трудом дочитал книгу до конца.

С ним согласна автор рецензии в The Huffington Post Клэр Фаллон, написавшая: «Просто физически невозможно разнести роман, который сам себя разнес с такой силой».

Критики не преминули поглумиться над персонажем книги мистером Лэндлордом, который являет собой слабо замаскированный выпад в адрес Дональда Трампа.

Он описывается в романе как «исключительно незрелый 70-летний состарившийся мальчишка с деньгами и копной волос, похожих на сладкую вату цвета заварного крема».

Зачем, Шон?

Критик Дэвид Кэнфилд из Entertainment Weekly попытался понять причины, побудившие Пенна написать этот роман.

«Пенн, как и Боб [главный герой книги], принадлежит к поколению бэби-бумеров, поэтому трудно не прочесть эту книгу как громкий, яростный, абсурдистский ответ на состояние дел в мире», — полагает критик.

В книге проза перемежается поэтическими кусками, тогда как эпилог состоит из целой поэмы.

Пенн называет движение #MeToo «модным ребячеством» и вопрошает, куда подевалось чувство юмора?

Надо отметить, что не всех эта книга разочаровала. Как высказался британский новеллист сэр Салман Рушди, «ее очень интересно читать».

Шонн Пенн является обладателем двух «Оскаров» — за роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк», а также многих других кинопризов и наград.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Новые детали дела Скрипаля: "Новичок" нашелся на пороге дома отравленного агента
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
СМИ: Кремль отказался «показательно» увольнять Тулеева
В Германии остановили неисправный автобус с российскими детьми
В Шотландии сняли на видео огромного лесного кота
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты ТЦ от пожара
Глава британского МИД сравнил Россию с Раскольниковым
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь