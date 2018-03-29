Автопробег Тотального диктанта доберется до Хабаровска 2 апреля

Хабаровск примет у себя гостей автопробега, в том числе — основателя и руководителя проекта «Тотальный диктант» Ольгу Ребковец. Кроме того, в составе команды приедет филолог центрального Штаба Тотального диктанта, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой общего и русского языкознания ГФ НГУ Наталья Кошкарева.

В понедельник в дальневосточной столице участники автопробега проведут две лекции.

Так, на 13:20 запланирована открытая лекция Натальи Кошкарёвой для всех, кому интересны языки, на тему «Пуп земли или песчинка в океане?». Профессор расскажет о способах описания пространства в различных языках в зависимости от языковой картины мира их носителей. Адрес — улица Тихоокеанская, 136 (интеллектуальный центр ТОГУ).

В 19:00 в коворкинг-центре «Точка кипения» (улица Муравьева-Амурского, 33) начнется лекция Ольги Ребковец «Тотальный диктант: от студенческого мероприятия до всемирной акции».