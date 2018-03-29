В Хабаровске начали продавать льготные авиабилеты

«Жители могут обращаться в авиакассы и приобретать билеты по субсидии. Купить их можно по всем льготным направлениям. От других авиакомпаний новостей о начале продаж пока нет», — рассказала корреспонденту агентства председатель правления Дальневосточного сообщества туриндустрии Анастасия Степашко.
Агентство писало, что правительство России утвердило перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока и в обратном направлении, билеты на которые будут продавать по субсидированным тарифам. В перечень вошли 73 направления. Стоимость билетов не превышает 10,5 тысячи рублей. Из дальневосточной столицы по льготной цене можно будет улететь в девять городов. Дороже всего обойдётся поездка в Геленджик и Симферополь — восемь тысяч рублей, дешевле всего будет добраться до столицы Приморья — 1800 рублей.
Льготные билеты будут доступны нескольким категориям граждан: молодёжи до 23 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также инвалидам I группы с сопровождающим лицом, инвалидам с детства II или III группы. Рейсы будут выполнять четыре авиакомпании: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и Nordwind.
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