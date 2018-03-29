В Хабаровске начали продавать льготные авиабилеты

Источник: Восток Медиа

«Жители могут обращаться в авиакассы и приобретать билеты по субсидии. Купить их можно по всем льготным направлениям. От других авиакомпаний новостей о начале продаж пока нет», — рассказала корреспонденту агентства председатель правления Дальневосточного сообщества туриндустрии Анастасия Степашко.

Агентство писало, что правительство России утвердило перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока и в обратном направлении, билеты на которые будут продавать по субсидированным тарифам. В перечень вошли 73 направления. Стоимость билетов не превышает 10,5 тысячи рублей. Из дальневосточной столицы по льготной цене можно будет улететь в девять городов. Дороже всего обойдётся поездка в Геленджик и Симферополь — восемь тысяч рублей, дешевле всего будет добраться до столицы Приморья — 1800 рублей.