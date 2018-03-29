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04:12 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чс

В различных районах города будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение.

Источник: VLADNEWS

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают о проведении в городе сегодня, 29 марта, с 11 до 12 часов дня плановой комплексной проверки территориальной системы оповещения населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В указанный период времени в различных районах Владивостока будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение. К распространению сигналов оповещения подключат также программы телевизионного вещания «Россия-1», «Россия-24 «Общественное телевидение Приморья», информационные каналы кабельного телевидения компании «Подряд», каналы радио- и проводного вещания «Радио России» и «Маяк», а также каналы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края.

Отметим, что звук сирены это предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!», который включается в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, а также общеобразовательных учреждений рекомендовано в период проведения проверки организовать просмотр указанных информационных теле- и радиоканалов и проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.

Цель проведения этой комплексной технической проверки определить степень готовности сил и технических средств системы оповещения Приморского края к ее использованию по назначению. Она будет проводиться с включением оконечных устройств и учебным оповещением населения.

Убедительная просьба жителям и гостям города воспринимать эти звуковые сигналы как временную техническую необходимость и отнестись к ним со спокойствием. Никаких аварийных действий предпринимать не следует.

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