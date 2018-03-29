В Башкирии все ТРЦ проверят до 15 апреля
В Башкирии все
В Башкирии все
Об этом сообщает руководитель регионального Управления МЧС Марат Латыпов на
— В настоящее время ведутся проверки
Также он рассказал о нарушениях, которые были выявлены по итогам проверок. Это нарушения требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, системам сигнализации, оповещения.
— Понятно, что руководители таких объектов из каждого квадратного метра хотят вытянуть
Отметим, что проверки начались после пожара в Кемерово в ТЦ. При пожаре, по официальным данным, погибли 64 человека. 28 марта — день общенационального траура.
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