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06:42 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии все ТРЦ проверят до 15 апреля

В Башкирии все торгово-развлекательные центры проверят до 15 апреля.

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фотографии
32
фотографии
32
фотографии

Об этом сообщает руководитель регионального Управления МЧС Марат Латыпов на пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс-Поволжье» в Уфе.

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— В настоящее время ведутся проверки торгово-развлекательных учреждений. Проверка инициирована прокуратурой, и мы — специалисты — совместно с прокуратурой ходим по этим объектам и проверяем. В настоящее время восемь торгово-развлекательных центров уже проверены: шесть в Уфе, два в Салавате. До середины апреля мы должны завершить эту работу, — сказал Латыпов.

Также он рассказал о нарушениях, которые были выявлены по итогам проверок. Это нарушения требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, системам сигнализации, оповещения.

— Понятно, что руководители таких объектов из каждого квадратного метра хотят вытянуть какие-то деньги. Здесь киоск поставили для продажи мороженого, тут цветы начали продавать, под лестничной клеткой — книги и газеты. А все это и является путями эвакуации, они загромождаются, — уточнил Латыпов.

Отметим, что проверки начались после пожара в Кемерово в ТЦ. При пожаре, по официальным данным, погибли 64 человека. 28 марта — день общенационального траура.

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