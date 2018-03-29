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04:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Воспитанник хабаровского хоккея остаётся в «Амуре»

Павел Дедунов продлил контракт с родным клубом еще на год.

Руководство ХК «Амур» заключило новый контракт с форвардом Павлом Дедуновым. Воспитанник хабаровского хоккея подлил соглашение с «тиграми» ещё на год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Павел Дедунов, которому в апреле исполнится 28 лет, за главную команду Хабаровска провёл в общей сложности 103 матча (из них 8 — в плей-офф) и зарекомендовал себя, как силовой форвард. Кроме того, Павел выступал в КХЛ за череповецкую «Северсталь», а с октября 2015 года вновь защищает цвета «тигров».

В минувшем сезоне на счету Дедунова 3 гола в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также одна заброшенная шайба в 4 играх плей-офф Кубка Гагарина.

Кстати, Павел Дедунов является одним из лучших снайперов и бомбардиров в истории молодёжной хоккейной команды «Амурские Тигры». Он дважды выступал в рамках Кубка Вызова МХЛ, а в составе молодёжной сборной России был участником молодёжного чемпионата мира-2010.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что новые контракты с клубом уже заключили Кирилл Рассказов, Богдан Потехин, Дмитрий Клопов, Дмитрий Кириллов, Ян Коларж и Томаш Зогорна.

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