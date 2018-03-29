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04:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Суд арестовал первых фигурантов по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня»

Под стражу отправили управляющую торгового центра и охранника.

Заводский районный суд арестовал первых фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».

Об этом сообщает ИА «РИА Новости». Суд арестовал управляющую торгового центра Надежду Судденок. Она отправилась в СИЗО до 25 мая. Обвиняемая собирается обжаловать решение суда. Адвокат просил для обвиняемой домашний арест. Однако, следствие отказало, так как на свободе Судденок может скрываться, повлиять на расследование и надавить на свидетелей.

Также под стражу заключили охранника ТЦ «Зимняя Вишня» Сергея Антюшина. По версии следствия, он отключил систему оповещения. Антюшин заявил, что система была неисправна, периодически она не включалась. Проблемы были в течение всех трех лет, что охранник работал в торговом центре.

В ближайшее время будет принято решение еще по трем фигурантам уголовного дела, среди которых технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

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