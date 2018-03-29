На южной окраине Хабаровска вновь испортилась вода
Сегодня, 29 марта, хабаровский Водоканал начинает подвоз питьевой воды жителям микрорайона Красная Речка и поселка Геофизиков.
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Сегодня, 29 марта, хабаровский Водоканал начинает подвоз питьевой воды жителям микрорайона Красная Речка и поселка Геофизиков.
Как отмечают специалисты, вода
Отметим, что качество водопроводной воды на южной окраине города портится регулярно — причиной обычно становятся дожди и сезонные паводки.
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