На южной окраине Хабаровска вновь испортилась вода

Как отмечают специалисты, вода из-под крана в этих районах краевой столицы сейчас пригодна только для хозяйственно-бытовых целей. Водоканал приносит местным жителям извинения за неудобства, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу муниципального предприятия.