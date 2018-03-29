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04:43 (мск), источник: НИА Красноярск

Программа наследия Зимней универсиады-2019 будет скорректирована

28 марта на заседании комиссии по подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года Законодательного Собрания края обсудили программу наследия Зимней универсиады. С докладом выступил и.о. министра спорта края Сергей Алексеев.

Источник: НИА Красноярск

«На сегодняшний день с министерством спорта Российской Федерации обсуждаются варианты создания федеральных структур на базе кластеров “Сопка” и “Радуга” — федерального училища олимпийского резерва или федерального тренировочного центра. Оба кластера включают в себя 10 спортивных объектов, которые позволят обеспечить комплексные условия для подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства по шести видам спорта: сноуборду, горным лыжам, фристайлу, лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию, а также организовать тренировочный и соревновательный процессы. Мы получили поддержку Сибирского федерального университета по возможному предоставлению площадей для организации учебного процесса. Решение по одному или другому вариантам будет принято в рамках предстоящего Красноярского экономического форума», — отметил Сергей Алексеев.

На уровне министерства спорта России создана рабочая группа по корректировке программы наследия Универсиады 2019 года. От Красноярского края в рабочую группу вошли и.о. председателя Правительства Красноярского края Виктор Томенко, и.о. министра спорта края Сергей Алексеев, руководитель исполнительной дирекции Всемирной зимней универсиады 2019 года Максим Уразов и и.о. ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков. Руководит рабочей группой первый заместитель министра спорта России Наталья Паршикова.

Региональное министерство спорта для реализации и первого и второго варианта привело расчеты. На первом этапе предложено зачислить в училище олимпийского резерва 100 учащихся с последующим увеличением до 250 человек за 4 года (ежегодно на 50 человек). Набирать будут выпускников девятых классов — спортсменов 15−16 лет, которые будут обучаться 3 года и 10 месяцев, 4 курса. Во всероссийские федерации по зимним видам спорта отправлены запросы относительно потребности в создании в Сибири крупного тренировочного центра.

Кроме того, исполняющий обязанности ректора СФУ Владимир Колмаков рассказал членам комиссии об обсуждении на уровне министерства образования России возможности передачи в федеральную собственность одной из ледовых арен.

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