Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
44-летнюю женщину осудили за желание кормить ребенка грудью
Идентифицировано вещество, которым отравили Скрипаля
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Тайра Бэнкс призналась, что делала пластику
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
08:19 (мск), источник: Nur.kz

Погода на три дня: синоптики предупредили о паводках в Казахстане

В ряде регионов Казахстана в конце марта и начале апреля вновь ожидается приход большой воды. На реках ожидаются подъем воды, разливы и подтопления, вызванные сохранением теплой погоды и прогнозирующимися осадками.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 87% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Nur.kz

В ряде регионов Казахстана в конце марта и начале апреля вновь ожидается приход большой воды, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Читайте также
Качество воздуха ухудшится в пяти городах Казахстана в четверг

Так, 29 марта на юге Казахстана в Жамбылской области и ЮКО можно ждать паводков и склонового стока, вызванных теплой погодой в сочетании с дождями. 29 марта — 1 апреля в Алматинской области и Алматы также прогнозируются дожди и формирование на реках паводков и склонового стока.

В Павлодарской области 29 марта — 1 апреля прогнозируются осадки, 30 марта — интенсивные осадки и кратковременное повышение температуры днем, плюс увеличение сбросов из Шульбинского водохранилища.

В целом это приведет к образованию местного стока, в реках поднимется уровень воды и затопит поймы. 31 марта — 1 апреля в Карагандинской области реки придут в фазу половодья, уровень воды резко поднимется и приведет к подтоплениям и разливам.

В ВКО 29 марта — 1 апреля сохранятся положительные температуры и ожидаются осадки, 31 марта — сильные осадки. В результате продолжит формироваться местный и склоновый сток, на реках с подъемом воды образуются заторы, разливы и подтопления.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

22-летняя девушка выпрыгнула из окна после ссоры с супругом в Павлодаре
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
СМИ: Кремль отказался «показательно» увольнять Тулеева
В Шотландии сняли на видео огромного лесного кота
В Германии остановили неисправный автобус с российскими детьми
Мэй может запретить Лондону продавать российские облигации
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь