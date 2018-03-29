Погода на три дня: синоптики предупредили о паводках в Казахстане

Источник: Nur.kz

В ряде регионов Казахстана в конце марта и начале апреля вновь ожидается приход большой воды, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Так, 29 марта на юге Казахстана в Жамбылской области и ЮКО можно ждать паводков и склонового стока, вызванных теплой погодой в сочетании с дождями. 29 марта — 1 апреля в Алматинской области и Алматы также прогнозируются дожди и формирование на реках паводков и склонового стока.

В Павлодарской области 29 марта — 1 апреля прогнозируются осадки, 30 марта — интенсивные осадки и кратковременное повышение температуры днем, плюс увеличение сбросов из Шульбинского водохранилища.

В целом это приведет к образованию местного стока, в реках поднимется уровень воды и затопит поймы. 31 марта — 1 апреля в Карагандинской области реки придут в фазу половодья, уровень воды резко поднимется и приведет к подтоплениям и разливам.