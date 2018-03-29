В Янаульском районе пройдет «Урал батыр байрамы»

Организаторами выступили Янаульский филил Общества башкирских женщин Республики Башкортостан, Курултай башкир Янаульского района и администрация муниципального района. Праздник проводится 30 марта с целью популяризации башкирского народного эпоса «Урал-батыр», возрождения традиционных игр и состязаний, пропаганды этноспорта, традиций и обычаев.

В течение всего праздника на сцене будет организована концертная программа, чтение отрывков из древнего эпоса «Урал батыр», выставка национальных блюд и продукция народных мастеров-ремесленников. В рамках мероприятия запланировано награждение активистов женского движения Янаульского района памятными подарками и Почетными грамотами Общества башкирских женщин Республики Башкортостан за большой вклад в развитие родных языков и национальной культуры.