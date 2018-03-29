В Янаульском районе пройдет «Урал батыр байрамы»
УФА, 29 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В селе
УФА, 29 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В селе
Организаторами выступили Янаульский филил Общества башкирских женщин Республики Башкортостан, Курултай башкир Янаульского района и администрация муниципального района. Праздник проводится 30 марта с целью популяризации башкирского народного эпоса «Урал-батыр», возрождения традиционных игр и состязаний, пропаганды этноспорта, традиций и обычаев.
В программе: мусульманский обряд «Корбан салыу», соревнования по национальной борьбе «Куреш», народные игры и обряды.
В течение всего праздника на сцене будет организована концертная программа, чтение отрывков из древнего эпоса «Урал батыр», выставка национальных блюд и продукция народных
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