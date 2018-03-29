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12:06 (мск), источник: НИА Красноярск

Дорожные полицейские назвали самые опасные дороги Красноярска

В марте сотрудники УГИБДД по краю проверили дороги Красноярска и выбрали самые разбитые и небезопасные из них. В итоге специалисты обнаружили 450 выбоин на дорожном полотне города.

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали в краевой дорожной полиции, из-за ухабин наиболее опасными дорогами являются улицы Брянская (в районе АЗС «ГазпромНефть»), Гайдашовка, Спандаряна, Академика Павлова, Красномосковская, Шевченко, Тельмана, 9 мая, 4-ая Продольная, Линейная, Чернышевского, Котельникова, Телевизорная, Крупской, Елены Стасовой, Бабушкина, Серова, Маерчака, а также съезд с Игарской на Дубенского и транспортный проезд около ТЦ «Комсомольский».

В адрес администрации г. Красноярска инспекторы выдали 7 предписаний по 453 адресам, возбудили 7 дел об административных правонарушениях. За эти нарушения ждёт штраф 300 тысяч рублей.

«Госавтоинспекторы напоминают о том, что в ходе обильного таяния снега на проезжих частях образуется застой воды, который в свою очередь скапливается в разрушенных участках автомобильных дорог — при проезде таких участков необходимо быть наиболее осторожными», — добавили в ведомстве.

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