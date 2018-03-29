Дорожные полицейские назвали самые опасные дороги Красноярска
В марте сотрудники УГИБДД по краю проверили дороги Красноярска и выбрали самые разбитые и небезопасные из них. В итоге специалисты обнаружили 450 выбоин на дорожном полотне города.
В марте сотрудники УГИБДД по краю проверили дороги Красноярска и выбрали самые разбитые и небезопасные из них. В итоге специалисты обнаружили 450 выбоин на дорожном полотне города.
Как рассказали в краевой дорожной полиции,
В адрес администрации г. Красноярска инспекторы выдали 7 предписаний по 453 адресам, возбудили 7 дел об административных правонарушениях. За эти нарушения ждёт штраф 300 тысяч рублей.
«Госавтоинспекторы напоминают о том, что в ходе обильного таяния снега на проезжих частях образуется застой воды, который в свою очередь скапливается в разрушенных участках автомобильных дорог — при проезде таких участков необходимо быть наиболее осторожными», — добавили в ведомстве.
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