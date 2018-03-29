Дорожные полицейские назвали самые опасные дороги Красноярска

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали в краевой дорожной полиции, из-за ухабин наиболее опасными дорогами являются улицы Брянская (в районе АЗС «ГазпромНефть»), Гайдашовка, Спандаряна, Академика Павлова, Красномосковская, Шевченко, Тельмана, 9 мая, 4-ая Продольная, Линейная, Чернышевского, Котельникова, Телевизорная, Крупской, Елены Стасовой, Бабушкина, Серова, Маерчака, а также съезд с Игарской на Дубенского и транспортный проезд около ТЦ «Комсомольский».

В адрес администрации г. Красноярска инспекторы выдали 7 предписаний по 453 адресам, возбудили 7 дел об административных правонарушениях. За эти нарушения ждёт штраф 300 тысяч рублей.