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07:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцы пережили самую теплую ночь

Ночная и дневная температура фактически сравнялись.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 87% 761 мм рт. ст. 2 м/с

Челябинцы с нетерпением ждут весны. Но и морозы, порой по зимнему хваткие, не отступают. В среду в областном центре прошел изумительный снегопад: пушистые снежинки завалили всю землю и облепили ветки деревьев. Однако за ночь от свежего снега и следа не осталось — город пережил самую теплую за весь март ночь.

В ночь на четверг, 28 марта, температура воздуха в Челябинске держалась на уровне −1…+1 градуса. Точно такой же она будет днем. Однако дальше синоптики обещают возвращение ночных морозов. Уже в ночь на пятницу, 29 марта, столбик термометра опустится до −14…−16 градусов. Хотя дневные температуры по-прежнему радуют: в пятницу будет около -3 градусов.

Резкая разница температур сохранится и на следующей неделе. Правда, дневные температуры резко подскочат вверх. Например, в понедельник, 2 апреля, днем до +4 (ночью -11), а в среду, 4 апреля, днем до +8 (ночью -7).

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