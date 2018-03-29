Челябинцы пережили самую теплую ночь
Ночная и дневная температура фактически сравнялись.
Ночная и дневная температура фактически сравнялись.
Челябинцы с нетерпением ждут весны. Но и морозы, порой по зимнему хваткие, не отступают. В среду в областном центре прошел изумительный снегопад: пушистые снежинки завалили всю землю и облепили ветки деревьев. Однако за ночь от свежего снега и следа не осталось — город пережил самую теплую за весь март ночь.
В ночь на четверг, 28 марта, температура воздуха в Челябинске держалась на уровне −1…+1 градуса. Точно такой же она будет днем. Однако дальше синоптики обещают возвращение ночных морозов. Уже в ночь на пятницу, 29 марта, столбик термометра опустится до −14…−16 градусов. Хотя дневные температуры
Резкая разница температур сохранится и на следующей неделе. Правда, дневные температуры резко подскочат вверх. Например, в понедельник, 2 апреля, днем до +4 (ночью -11), а в среду, 4 апреля, днем до +8 (ночью -7).
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