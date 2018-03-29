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05:32 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае впервые выявят лучших студентов-педагогов края

В дальневосточной столице в первый раз организовали региональный этап всероссийской олимпиады по профмастерству для студентов педагогических специальностей. Будущие воспитатели детских садов и учителя начальных классов будут соревноваться в теоретической и практической подготовке.

Состязание проходит на базе Хабаровского педагогического колледжа имени Калараша, в нём участвуют студенты специальностей, входящих в конкурсную группу «Образование и педагогические науки». Соревноваться приехали учащиеся предвыпускных и выпускных курсов Хабаровского педагогического колледжа, Чегдомынского горно-технологического техникума и Николаевского промышленно-гуманитарного техникума.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, в течение двух дней будущие профессионалы выполнят ряд тестирований и заданий по английскому языку, решению производственных ситуаций, а также представят фрагменты материалов урока, подготовят и проведут творческие мастер-классы. Победителям и призёрам достанутся дипломы и ценные подарки, а лучший студент представит Хабаровский край на финальном этапе всероссийской олимпиады, который состоится 15—17 мая в городе Рыбинске в Ярославской области.

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