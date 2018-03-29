В Приморье открылась продажа льготных авиабилетов
Такой акцией могут воспользоваться студенты, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
Такой акцией могут воспользоваться студенты, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
В Приморье с 29 марта открылась продажа билетов по субсидированным тарифам «Дальний Восток — 2018», сообщает РИА VladNews.
На данный момент льготные билеты предоставляют две авиакомпании «Якутия» и «Аэрофлот».
Билеты с фиксированной стоимостью жители Приморья могут приобрести с 1 марта по 1 декабря текущего года.
Отметим, что из Приморья можно улететь в Екатеринбург (стоимость билета составляет 6 400 в одну сторону), в Москву (7 400 в одну сторону), Новосибирск (5 900 в одну сторону, Сочи (10 500 в одну сторону) и Минеральные Воды (10 100 в одну сторону).
Если говорить о количестве предоставляемых субсидированных мест, то в соответствии с постановлением правительства № 215 от 02 марта перевозчики должны предоставить на каждом рейсе 30 процентов от общего количества мест в салоне экономического класса по льготным билетам. В прошлые годы количество льготных мест регламентировалось иначе, к примеру, на дальнемагистральном рейсе, который выполняется на воздушном судне типа Аэробус А 330 либо Боинг 777 квота устанавливалась в размере 60 мест. Получается, что с этого года квота увеличена. В частности, если компоновка самолета предусматривает 324 места в экономическом классе, 30% от этого количества составляет 97 мест.
Напомним, субсидированные тарифы доступны для граждан Российской Федерации, не достигших 23 лет, а также для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Инвалидов I группы и сопровождающих лиц, детей инвалидов (не достигших 18 лет) и сопровождающих лиц и инвалидов с детства II и III группы.
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