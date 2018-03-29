Дильназ Ахмадиева о стычках с Нагимой Ескалиевой: Задушить хочу

Телевизионный музыкальный проект X-Factor не обходится без настоящих эмоций как среди участников, так и среди членов жюри. Казахстанские знаменитости Нагима Ескалиева, Дильназ Ахмадиева и Нурберген Махамбетов поделились тонкостями судейства на популярном шоу, передает NUR.KZ.

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Телезрители, наблюдая тот или иной телевизионный проект, часто сомневаются в искренности и реальности происходящего. Многие убеждены: все эмоции и споры заранее прописаны в сценарии. Организаторы конкурса X-Factor уверяют, это не всегда так.

«Живую эмоцию может сыграть только профессиональный актер, и то не с первого дубля. Поэтому все, что эмоционально в эфире — это все живое. Конечно они будут ругаться, будут спорить, убеждать друг друга в своей правоте. В этом и есть прелесть этого проекта, что он полностью живой», — считает Сергей Киселев, генеральный директор Первого канала «Евразия».

Как известно, кресла жюри в седьмом сезоне X-Factor займет «золотой состав»: Нагима Ескалиева, Дильназ Ахмадиева и Нурберген Махамбетов. Последний рассказал о «потасовках», которые происходили в прошлом сезоне вокального конкурса между ним и певицей Евой Бехер.

«У меня с Евой были постоянные стычки, причем такие серьезные потасовки. Выходили со съемок и просто не разговаривали месяцами. Евы в итоге нет, а я здесь. Но не в этом дело. У нее тогда было очень большая группа поддержки в Сети, мне приходили угрозы вконтакте, было пару случаев, когда люди подходили на улицах с претензиями. Одна бабуля подошла ко мне и начала хлестать газетой по лицу со словами «не смей обижать Еву, она лучше тебя в сто раз», — поделился Махамбетов.

Как оказалось, Нагима Ескалиева и Дильназ Ахмадиева тоже не всегда способны сохранять хладнокровие. Иногда знаменитости могут дать волю эмоциями.

«Я вам честно скажу, я очень люблю Нагиму Хабдуловну, безумно люблю и уважаю, но иногда задушить мне хочется эту женщину, талантливую и популярную», — призналась Дильназ Ахмадиева.