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10:29 (мск), источник: Известия

Дептранс Москвы посчитал «зайцев» в автобусах без турникетов

Около 5% пассажиров не оплачивают проезд в автобусах без турникетов. Об этом заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что отказ от турникетов позволяет пассажирам столичных автобусов экономить до 15 минут на поездках и поблагодарил жителей и гостей столицы, добросовестно оплачивающих проезд, передает «Газета.ру».

«Сегодня войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. За два месяца этого года по ним перевезли более 40 млн пассажиров», — рассказал Ликсутов в интервью «Российской газете».

В середине марта стало известно о намерении властей столицы сделать бестурникетными 12 трамвайных маршрутов.

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Во время загрузки произошла ошибка.
30 января© Ньюстюб
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