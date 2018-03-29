Дептранс Москвы посчитал «зайцев» в автобусах без турникетов
Около 5% пассажиров не оплачивают проезд в автобусах без турникетов. Об этом заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Около 5% пассажиров не оплачивают проезд в автобусах без турникетов. Об этом заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Он отметил, что отказ от турникетов позволяет пассажирам столичных автобусов экономить до 15 минут на поездках и поблагодарил жителей и гостей столицы, добросовестно оплачивающих проезд, передает «Газета.ру».
«Сегодня войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. За два месяца этого года по ним перевезли более 40 млн пассажиров», — рассказал Ликсутов в интервью «Российской газете».
В середине марта стало известно о намерении властей столицы сделать бестурникетными 12 трамвайных маршрутов.
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