Дептранс Москвы посчитал «зайцев» в автобусах без турникетов

Он отметил, что отказ от турникетов позволяет пассажирам столичных автобусов экономить до 15 минут на поездках и поблагодарил жителей и гостей столицы, добросовестно оплачивающих проезд, передает «Газета.ру».

«Сегодня войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. За два месяца этого года по ним перевезли более 40 млн пассажиров», — рассказал Ликсутов в интервью «Российской газете».