В Черемхово с 1 апреля стоимость проезда на четырёх маршрутах увеличится с 15 до 20 рублей

Источник: РИА "Новости"

В Черемхово с 1 апреля 2018 года на четырёх городских маршрутах №№ 1,2,3,4 и 6 стоимость проезда поднимется с 15 до 20 рублей. Об этом сообщает пресс-служба города.

Это маршруты, которые обслуживает частный перевозчик. МУП «Автотранс» регулирует тарифы на 10 маршрутах. Менять стоимость проезда в муниципальном транспорте администрация города не намерена, заявил заместитель мэра Евгений Серёдкин. Частные перевозчики объясняют повышение стоимости проезда тем, что с 2016 года, когда в последний раз менялись тарифы, увеличилась стоимость бензина и запчастей.

Евгений Серёдкин подчеркнул, что если жителей Черемхово не устраивает стоимость проезда, можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу, которая проведет проверку документов экономического обоснования повышения цены за проезд и даст разъяснение.