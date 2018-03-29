В Черемхово с 1 апреля стоимость проезда на четырёх маршрутах увеличится с 15 до 20 рублей
В Черемхово с 1 апреля 2018 года на четырёх городских маршрутах №№ 1,2,3,4 и 6 стоимость проезда поднимется с 15 до 20 рублей.
В Черемхово с 1 апреля 2018 года на четырёх городских маршрутах №№ 1,2,3,4 и 6 стоимость проезда поднимется с 15 до 20 рублей.
В Черемхово с 1 апреля 2018 года на четырёх городских маршрутах №№ 1,2,3,4 и 6 стоимость проезда поднимется с 15 до 20 рублей. Об этом сообщает
Это маршруты, которые обслуживает частный перевозчик. МУП «Автотранс» регулирует тарифы на 10 маршрутах. Менять стоимость проезда в муниципальном транспорте администрация города не намерена, заявил заместитель мэра Евгений Серёдкин. Частные перевозчики объясняют повышение стоимости проезда тем, что с 2016 года, когда в последний раз менялись тарифы, увеличилась стоимость бензина и запчастей.
Самостоятельная установка тарифа на проезд перевозчиками стала возможна после вступления в силу новых статей федерального закона № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ», пояснили в администрации города. Устанавливать свою стоимость проезда могут перевозчики, работающие на маршрутах с нерегулируемыми тарифами. Новость о повышении стоимости проезда в маршрутках будоражит город уже неделю. Как пояснил Евгений Серёдкин, закон действительно лишает город права регулировать тарифы на частных маршрутах.
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