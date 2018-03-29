В Приморье предотвращено распространение опасного заболевания
Выездная внеплановая проверка свиноферм прошла в Приморье. Специалисты Россельхознадзора по результатам проверки зафиксировали ряд нарушений
Выездная внеплановая проверка свиноферм прошла в Приморье. Специалисты Россельхознадзора по результатам проверки зафиксировали ряд нарушений
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Так, на свиноферме отсутствуют въездные дезинфекционные барьеры, по территории хозяйства свободно гуляют кошки и собаки, не соблюдаются правила дезинфекции. На предприятии не ведется учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности. Потолок и верхняя часть стен в помещениях, где содержатся животные, в сплошной паутине и грибке. Дезинфекция потолков и верхней части стен не проводилась более года. В животноводческих помещениях во время осмотра были замечены бегающие крысы. Также разные нарушения замечены в помещении убойного пункта, отсутствует план дезинфекции, утвержденный руководителем предприятия. Не соблюдаются правила по утилизации биологических отходов.
Со всеми зафиксированными нарушениями директор свинофермы согласился и обязался устранить их в отведенные сроки. Предприятию выписаны штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей.
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