Автолюбителям Владивостока рекомендуют объезжать Моргородок
Владивостокская дистанция пути информирует водителей автотранспортных средств о частичном ограничении движения автотранспорта через железнодорожный переезд «Моргородок» во Владивостоке, сообщили DEITA. RU в ДВЖД.
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