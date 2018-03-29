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06:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Автолюбителям Владивостока рекомендуют объезжать Моргородок

Владивостокская дистанция пути информирует водителей автотранспортных средств о частичном ограничении движения автотранспорта через железнодорожный переезд «Моргородок» во Владивостоке, сообщили DEITA. RU в ДВЖД.

Источник: ДЕЙТА

В связи с ремонтом пути движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе остановочного пункта «Моргородок» 2 апреля в период с 7−00 до 13−00 будет частично ограничено.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переезде.

Михаил Грач.

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