Автолюбителям Владивостока рекомендуют объезжать Моргородок

В связи с ремонтом пути движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе остановочного пункта «Моргородок» 2 апреля в период с 7−00 до 13−00 будет частично ограничено.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переезде.