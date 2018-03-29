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08:23 (мск), источник: Zakon.kz

Стартовал процесс возврата билетов на реванш Головкина и Альвареса

Поединок находится под угрозой отмены или переноса в связи с положительным результатом допинг-теста Альвареса.

Источник: Zakon.kz

Компания MGM Resorts International, которая является совладельцем арены T-Mobile в Лас-Вегасе, готова предоставить полный возврат средств за билеты на второй бой Геннадий Головкин — Сауль Альварес, запланированный на 5 мая, пишет Sports.kz.

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Поединок находится под угрозой отмены или переноса в связи с положительным результатом допинг-теста Альвареса.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила мексиканца от боев.

Дальнейшая судьба боксера и самого поединка определится 10 апреля на слушании NSAC. Как сообщил Las Vegas Review-Journal представитель MGM Resorts International, в случае, если болельщики потребуют возмещение средств на билеты, им в полном объеме предоставят его в первоначальной точке продажи.

Ранее телеканал HBO приостановил промоушен предстоящего поединка в своем эфире, а сеть кинотеатров Fathom Events исключила трансляцию боя из своего графика. По мнению известного журналиста Дэна Рафаэля, существует высокая вероятность, что бой будет отменен, а Головкин вместо Альвареса встретится с другим соперником.

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