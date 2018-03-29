Стартовал процесс возврата билетов на реванш Головкина и Альвареса
Поединок находится под угрозой отмены или переноса в связи с положительным результатом
Поединок находится под угрозой отмены или переноса в связи с положительным результатом
Компания MGM Resorts International, которая является совладельцем арены
Поединок находится под угрозой отмены или переноса в связи с положительным результатом
Ранее Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила мексиканца от боев.
Дальнейшая судьба боксера и самого поединка определится 10 апреля на слушании NSAC. Как сообщил Las Vegas
Ранее телеканал HBO приостановил промоушен предстоящего поединка в своем эфире, а сеть кинотеатров Fathom Events исключила трансляцию боя из своего графика. По мнению известного журналиста Дэна Рафаэля, существует высокая вероятность, что бой будет отменен, а Головкин вместо Альвареса встретится с другим соперником.
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