Стартовал процесс возврата билетов на реванш Головкина и Альвареса

Источник: Zakon.kz

Компания MGM Resorts International, которая является совладельцем арены T-Mobile в Лас-Вегасе, готова предоставить полный возврат средств за билеты на второй бой Геннадий Головкин — Сауль Альварес, запланированный на 5 мая, пишет Sports.kz.

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Поединок находится под угрозой отмены или переноса в связи с положительным результатом допинг-теста Альвареса.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила мексиканца от боев.

Дальнейшая судьба боксера и самого поединка определится 10 апреля на слушании NSAC. Как сообщил Las Vegas Review-Journal представитель MGM Resorts International, в случае, если болельщики потребуют возмещение средств на билеты, им в полном объеме предоставят его в первоначальной точке продажи.