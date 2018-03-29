В Красноярском крае назвали имена лучших врачей
В региональном минздраве подвели итоги профессионального конкурса.
В региональном минздраве подвели итоги профессионального конкурса.
В Красноярском крае завершились конкурсы «Лучший врач Красноярского края» и «Лучший специалист со средним медицинским образованием Красноярского края».
В проектах участвовали 132 специалиста из 64 госучреждений здравоохранения края, в том числе 61 врач и 71 специалист со средним медицинским образованием, сообщили в региональном минздраве.
«Лучших врачей Красноярского края» определили в нескольких номинациях:
Так лучшим
Все победители получат премии. Награды вручат во время торжественной церемонии в День медицинского работника, 17 июня.
Некоторые из победителей будут участвовать во всероссийском конкурсе. Регион представят 17 врачей.
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