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08:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае назвали имена лучших врачей

В региональном минздраве подвели итоги профессионального конкурса.

В Красноярском крае завершились конкурсы «Лучший врач Красноярского края» и «Лучший специалист со средним медицинским образованием Красноярского края».

В проектах участвовали 132 специалиста из 64 госучреждений здравоохранения края, в том числе 61 врач и 71 специалист со средним медицинским образованием, сообщили в региональном минздраве.

У кандидатов оценивали профессиональную деятельность, внедрение новых медтехнологий и методики профилактики, диагностику и лечение, проведение консультативной и профилактической работы, работу с молодыми специалистами, обмен и распространение опыта, наставничество, наличие квалификационной категории, сертификаты по специальности номинации, научные и практические публикации в медизданиях, наличие патентов.

«Лучших врачей Красноярского края» определили в нескольких номинациях: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, участковый педиатр, сельский врач, хирург, участковый терапевт, стоматолог, терапевт, врач скорой медицинской помощи, педиатр.

Так лучшим акушером-гинекологом признана Галина Шестакова, завродовым отделением Красноярского межрайонного родильного дома № 1, а лучшим стоматологом стала Виктория Пархомова, врач-стоматолог-терапевт Красноярской городской стоматологической поликлиники № 1, лучшим врачом скорой помощи назвали Ирину Хвоину, она работает на подстанции № 5 Красноярской станции скорой медпомощи.

Все победители получат премии. Награды вручат во время торжественной церемонии в День медицинского работника, 17 июня.

Некоторые из победителей будут участвовать во всероссийском конкурсе. Регион представят 17 врачей.

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