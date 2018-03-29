В огромный затор на комсомольской трассе попали 150 машин

Машинам приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы преодолеть подъём по направлению в сторону Комсомольска-на-Амуре. Чтобы не допустить аварий, движение регулировали инспекторы ГИБДД.

Спасатели помогли растащить несколько забуксовавших автомобилей. К полуночи движение на трассе полностью восстановили. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, трассу официально закрыли для автобусов в 18:00 в среду, 28 марта, а попавшие в затор автобусы успели выехать из Хабаровска до ограничения, которое пока не снято.

Из-за плохих погодных и дорожных условий для автобусов закрыли движение по трассам Комсомольск-на-Амуре — Солнечный и Комсомольск-на-Амуре — Берёзовый. Ограничение введено в превентивных целях, поскольку на дорогах гололёд и плохая видимость.