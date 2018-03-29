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08:35 (мск), источник: Восток Медиа

В огромный затор на комсомольской трассе попали 150 машин

Ночью на междугородней трассе Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск в районе подъёма у дач «Электрон» из-за плохого состояния дороги образовался крупный затор. В него попали больше 150 легковых автомобилей, четыре пассажирских автобуса и нескольких фур. Пробка продолжалась больше часа.

Машинам приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы преодолеть подъём по направлению в сторону Комсомольска-на-Амуре. Чтобы не допустить аварий, движение регулировали инспекторы ГИБДД.

Спасатели помогли растащить несколько забуксовавших автомобилей. К полуночи движение на трассе полностью восстановили. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, трассу официально закрыли для автобусов в 18:00 в среду, 28 марта, а попавшие в затор автобусы успели выехать из Хабаровска до ограничения, которое пока не снято.

Из-за плохих погодных и дорожных условий для автобусов закрыли движение по трассам Комсомольск-на-Амуре — Солнечный и Комсомольск-на-Амуре — Берёзовый. Ограничение введено в превентивных целях, поскольку на дорогах гололёд и плохая видимость.

Спасатели МЧС продолжают дежурить на трассах. Автомобилистов призывают соблюдать правила и быть очень внимательными, не выезжать за город без крайней необходимости.

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