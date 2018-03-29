В огромный затор на комсомольской трассе попали 150 машин
Ночью на междугородней трассе
Ночью на междугородней трассе
Машинам приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы преодолеть подъём по направлению в сторону
Спасатели помогли растащить несколько забуксовавших автомобилей. К полуночи движение на трассе полностью восстановили. Как сообщает
Спасатели МЧС продолжают дежурить на трассах. Автомобилистов призывают соблюдать правила и быть очень внимательными, не выезжать за город без крайней необходимости.
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