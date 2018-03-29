В Алматы задержан председатель «Независимой ассоциации предпринимателей»

«По данным Следственного управления ДВД Алматы гражданин Акуов Т. Ж., являющийся председателем общественного объединения “Независимая ассоциация предпринимателей”, в рамках уголовного дела по многочисленным обращениям граждан, ранее был объявлен в розыск. Тогда же в отношении него судом заочно была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в полиции.
Сообщается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Акуов задержан в Караганде и для проведения следственных действий этапирован в Алматы.
«Полиция Алматы обращается к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина Акуова Т. Ж., и призывает их обращаться с заявлением в Следственное управление Департамента внутренних дел или сообщить об этом по следующим телефонам: 254−41−15 и 8−705−555−53−44», — отметили в ДВД Алматы.
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