В Алматы задержан председатель «Независимой ассоциации предпринимателей»

Источник: Tengrinews

«По данным Следственного управления ДВД Алматы гражданин Акуов Т. Ж., являющийся председателем общественного объединения “Независимая ассоциация предпринимателей”, в рамках уголовного дела по многочисленным обращениям граждан, ранее был объявлен в розыск. Тогда же в отношении него судом заочно была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в полиции.

Сообщается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Акуов задержан в Караганде и для проведения следственных действий этапирован в Алматы.