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08:15 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы задержан председатель «Независимой ассоциации предпринимателей»

В полиции сообщили о задержании находившегося в розыске председателя общественного объединения «Независимая ассоциация предпринимателей» (НАП), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Источник: Tengrinews

«По данным Следственного управления ДВД Алматы гражданин Акуов Т. Ж., являющийся председателем общественного объединения “Независимая ассоциация предпринимателей”, в рамках уголовного дела по многочисленным обращениям граждан, ранее был объявлен в розыск. Тогда же в отношении него судом заочно была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в полиции.

Сообщается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Акуов задержан в Караганде и для проведения следственных действий этапирован в Алматы.

«Полиция Алматы обращается к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина Акуова Т. Ж., и призывает их обращаться с заявлением в Следственное управление Департамента внутренних дел или сообщить об этом по следующим телефонам: 254−41−15 и 8−705−555−53−44», — отметили в ДВД Алматы.

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