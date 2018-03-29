Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
Жители Кемерово рассказали, зачем работники заперли двери в ТЦ
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
08:32 (мск), источник: АиФ Иркутск

Миллионы мальков омуля и пеляди выпустят в Братское море

Оплодотворенная икра прошла инвентаризацию.

В Приангарье проведена инвентаризация икры омуля и пеляди на Бельском рыбоводном заводе. Икра подготовлена для зарыбления Братского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Всего к пересадке в водоем на заводе инкубирована оплодотворенная икра пеляди — 10,7 млн штук — и омуля — 1,4 млн штук. Подготовленная икра содержится в специальных емкостях, где обеспечивается водоподача, температурный режим и режим перемешивания икры, потому что она постоянно должна двигаться. Планируется, что мальков выпустят в водоем в конце апреля.

По предварительным подсчетам в этом году будет выпущено на 30−40% рыбы больше, чем в прошлом году. Бельский завод располагает производственными мощностями, необходимыми для подращивания и выпуска около 11млн штук молоди в год.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Ангарске сгорел стихийный мемориал жертвам пожара в Кемерове
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
СМИ: Кремль отказался «показательно» увольнять Тулеева
В Шотландии сняли на видео огромного лесного кота
В Германии остановили неисправный автобус с российскими детьми
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты ТЦ от пожара
Глава британского МИД сравнил Россию с Раскольниковым
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь