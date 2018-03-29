Миллионы мальков омуля и пеляди выпустят в Братское море
Оплодотворенная икра прошла инвентаризацию.
Оплодотворенная икра прошла инвентаризацию.
В Приангарье проведена инвентаризация икры омуля и пеляди на Бельском рыбоводном заводе. Икра подготовлена для зарыбления Братского водохранилища. Об этом сообщает
Всего к пересадке в водоем на заводе инкубирована оплодотворенная икра пеляди — 10,7 млн штук — и омуля — 1,4 млн штук. Подготовленная икра содержится в специальных емкостях, где обеспечивается водоподача, температурный режим и режим перемешивания икры, потому что она постоянно должна двигаться. Планируется, что мальков выпустят в водоем в конце апреля.
По предварительным подсчетам в этом году будет выпущено на 30−40% рыбы больше, чем в прошлом году. Бельский завод располагает производственными мощностями, необходимыми для подращивания и выпуска около 11млн штук молоди в год.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.