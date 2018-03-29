Воздушная тревога не впечатлила приморцев

Сирена воздушной тревоги, в течение порядка получаса с перерывами звучавшая на улицах города Арсеньев Приморского края, абсолютно не впечатлила горожан, сообщает РИА VladNews. Большинство граждан продолжили путь, и только самые внимательные стали искать источник громкого пронзительного звука. Как выяснил в беседе с одной их жительниц города корреспондент РИА VladNews, женщина впервые в жизни слышит эту сирену. Вместе с тем, в Сети произошедшее вызвало лишь вялотекущую шуточную реакцию.

Необходимо отметить, что включение сирены воздушной тревоги в городе Арсеньев на этот раз было проверкой системы ГО и ЧС. Которая показала как функционирование самой системы, так и неумение горожан реагировать на потенциальную опасность.

Справка:

Сигналы гражданской обороны предназначены для оповещения населения о военной угрозе и о чрезвычайных ситуациях.

Самый распространенный способ оповещения населения это передача предупредительного сигнала «Внимание всем!». При таком способе включаются механические и электрические сирены, используются радио, телевидение, телефонная связь (система «Рупор»). Оповещение сельских жителей также производится при помощи подручных средств рельса, колокола, рынды. Дополнительно могут быть задействованы автомобили федеральной противопожарной службы и Управления МВД, оснащенные светосигнальными громкоговорящими устройствами (СГУ), культовые учреждения (церковь, мечеть). Кроме того, главами муниципальных образований разработаны планы подворового обхода населения.

Действия населения при подаче сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»: услышав сирену, гудки и т.п., немедленно включите радио (РК «Радио России»), телевизор (на канале «Россия-1») и прослушайте сообщение регионального МЧС о порядке действий. Полученную информацию передайте соседям, а затем действуйте согласно услышанным правилам. Текст по телевидению и радио повторяется 3−5 раз до 5 минут.