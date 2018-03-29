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08:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Грипп в Приморье затаился — роспотребнадзор

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье на этой неделе регистрировалась ниже эпидемического порога, сообщили DEITA. RU в Роспотребнадзоре.

Источник: Reuters

Средний уровень заболеваемости ниже на 13,6% по совокупному населению Приморского края и на 20,72% по г. Владивостоку.

В регионе продолжается мониторинг закрытий образовательных учреждений. Приостановление учебного процесса проводится при регистрации более 20% заболевших ОРВИ.

За прошедшую неделю полного приостановления учебного процесса не зарегистрировано.

Михаил Грач.

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