NASA намерено найти пригодные для жизни планеты
Всего планируется найти несколько тысяч планет, показатели которых могут представлять интерес для людей.
Всего планируется найти несколько тысяч планет, показатели которых могут представлять интерес для людей.
МИНСК, 29 мар — Sputnik. NASA планирует в течение ближайших 2 лет найти около 500 планет, пригодных для жизни, сообщил глав проекта TESS Джордж Рикер.
«Мы ожидаем, что TESS откроет ряд планет, химический состав атмосферы которых может представлять интерес с биологической точки зрения», — отметил Рикер.
Поисками будет заниматься специально разработанный телескоп. Аппарат называется Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), и был создан учеными из Массачусетского технологического института.
Планируется, что миссия продлится два года. TESS за это время должно рассмотреть звезды, находящиеся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что телескоп изучит более 200 тысяч звезд и выявит планеты, отвечающие заданным параметрам. Всего, по данным ученых, планируется обнаружить несколько тысяч экзопланет.
Как сообщил Рике, специальная комиссия проверила работу всего оборудования 15 марта и разрешила запуск. Сейчас идет финальный этап подготовки телескопа.
Для доставки TESS на орбиту будут использовать ракету Falcon 9 от компании SpaceX. Старт запланирован 16 апреля на мысе Канаверал (штате Флорида).
Как сообщили в NASA, в ближайшие 10 лет планирует вывести в космос еще два новых телескопа с целью поиска планетных систем, которые по своим параметрам в схожи с нашей Солнечной системой.
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