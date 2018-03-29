Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Жан-Клод Ван Дамм показал, как выглядела его семья 20 лет назад
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Как эмпатия может навредить работе
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
88-летний мужчина трепетно ухаживает за женой
Поклонники не узнали Наоми Кэмпбелл без косметики
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
08:40 (мск), источник: Sputnik.by

NASA намерено найти пригодные для жизни планеты

Всего планируется найти несколько тысяч планет, показатели которых могут представлять интерес для людей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мар — Sputnik. NASA планирует в течение ближайших 2 лет найти около 500 планет, пригодных для жизни, сообщил глав проекта TESS Джордж Рикер.

Читайте также
Американский пилот снял на видео северное сияние

«Мы ожидаем, что TESS откроет ряд планет, химический состав атмосферы которых может представлять интерес с биологической точки зрения», — отметил Рикер.

Поисками будет заниматься специально разработанный телескоп. Аппарат называется Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), и был создан учеными из Массачусетского технологического института.

Планируется, что миссия продлится два года. TESS за это время должно рассмотреть звезды, находящиеся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что телескоп изучит более 200 тысяч звезд и выявит планеты, отвечающие заданным параметрам. Всего, по данным ученых, планируется обнаружить несколько тысяч экзопланет.

Как сообщил Рике, специальная комиссия проверила работу всего оборудования 15 марта и разрешила запуск. Сейчас идет финальный этап подготовки телескопа.

Для доставки TESS на орбиту будут использовать ракету Falcon 9 от компании SpaceX. Старт запланирован 16 апреля на мысе Канаверал (штате Флорида).

Как сообщили в NASA, в ближайшие 10 лет планирует вывести в космос еще два новых телескопа с целью поиска планетных систем, которые по своим параметрам в схожи с нашей Солнечной системой.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Лукашенко лично выразил соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово
Обнародована причина смерти Олега Анофриева
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
СМИ: Кремль отказался «показательно» увольнять Тулеева
В Шотландии сняли на видео огромного лесного кота
В Германии остановили неисправный автобус с российскими детьми
Мэй может запретить Лондону продавать российские облигации
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь