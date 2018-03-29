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07:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Российская академия наук одобряет деятельность «Диссернета»

Президент РАН Александр Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ъ» Александру Черных представил позицию по «Диссернету».

«Если человек, который занимается наукой, пойман “Диссернетом” — это просто конец, понимаете? — сказал господин Сергеев.— Ну, а какому-то региональному руководителю, купившему научную работу, действительно будет все равно, даже если его уличат. У него другая совсем шкала ценностей. Если им плевать на научную репутацию — то это и не ученые вовсе. Такие люди строят свою карьеру в других вертикалях».

Он подчеркнул, что большинство ученых — «люди честные и порядочные, которые изначально выбрали карьеру, не связанную с обогащением».

полное интервью с главой РАН

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