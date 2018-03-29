Российская академия наук одобряет деятельность «Диссернета»
Президент РАН Александр Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ъ» Александру Черных представил позицию по «Диссернету».
Президент РАН Александр Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ъ» Александру Черных представил позицию по «Диссернету».
«Если человек, который занимается наукой, пойман “Диссернетом” — это просто конец, понимаете? — сказал господин Сергеев.— Ну, а
Он подчеркнул, что большинство ученых — «люди честные и порядочные, которые изначально выбрали карьеру, не связанную с обогащением».
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