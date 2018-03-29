Российская академия наук одобряет деятельность «Диссернета»

«Если человек, который занимается наукой, пойман “Диссернетом” — это просто конец, понимаете? — сказал господин Сергеев.— Ну, а какому-то региональному руководителю, купившему научную работу, действительно будет все равно, даже если его уличат. У него другая совсем шкала ценностей. Если им плевать на научную репутацию — то это и не ученые вовсе. Такие люди строят свою карьеру в других вертикалях».