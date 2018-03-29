Чрезвычайный прогноз

Источник: Алексей Майшев/Известия

Центр «Антистихия» МЧС России сделал прогноз опасных погодных явлений на 2018 год. И он неутешительный. Спасатели прогнозируют, что с различными природными катаклизмами и нетехногенными авариями столкнется 60% населения России. Чрезвычайные ситуации прогнозируются в 30 регионах. Портал Iz.ru обобщил информацию, подготовленную экспертами МЧС.

Где ждать?

Практически везде. Опасные погодные явления, в том числе шквалы, ураганы и град, центр «Антистихия» в 2018 году прогнозирует на территории 30 регионов в семи федеральных округах.

Наибольшая вероятность ЧС, связанных с природными явлениями, прогнозируется в Дальневосточном округе, а именно в Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Сахалинской областях.

В Сибирском округе в список МЧС попали Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, а также Бурятия и Иркутская область. На территории Уральского округа особо выделили лишь Челябинскую область. В Приволжском округе различные ЧС прогнозируются на территории Башкирии, Пермского края, Оренбургской и Нижегородской областей.

Сотрудники Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России | Источник: РИА "Новости"

В Южном округе опасность есть в Адыгее, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. А Северо-Кавказский федеральный округ и вовсе весь попал в список МЧС.

В Центральном округе в списке регионов с наиболее вероятными неблагоприятными погодными явлениями значатся Москва и Подмосковье, а также Владимирская и Тверская области.

По данным центра «Антистихия», в зонах вероятных ЧС живут свыше 90 млн россиян, или 60% населения страны.

Когда ждать?

Сейчас ответить на этот вопрос сложно. В конце концов предупреждение МЧС — это прогноз, а не конкретный список природных катаклизмов, которые точно произойдут. Так что, может быть, конкретно в вашем регионе ничего и не случится.

Тем не менее будем реалистами: МЧС на основе анализа гидрометеорологических явлений в России за последние 25 лет делает неутешительные прогнозы — число различных природных катаклизмов с каждым годом будет расти. Примерно до 16 ЧС в год.

Мужчина и автомобили на затопленной улице Уссурийска. Уссурийск и шесть сел оказались затопленными в Приморье в результате прошедших ливней. 7 августа 2017 года | Источник: РИА "Новости"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, выступая в 2016 году на министерской сессии 15-го Международного саммита устойчивого развития, сказал, что число опасных природных явлений в России с 1990 по 2010 год возросло почти в четыре раза и продолжает увеличиваться со скоростью примерно на 6−7% в год.

За последние годы в несколько раз увеличилось число крупномасштабных природных катастроф, в первую очередь наводнений и лесных пожаров. По данным российских ученых, за следующие 10 лет количество опасных природных явлений удвоится. Сергей Донской Министр природных ресурсов и экологии РФ

Если опять же основываться на статистике, то более 70% всех опасных природных явлений в России происходят в теплый период года — с апреля по октябрь.

К чему готовиться?

Это зависит от региона. Жителям Москвы, например, землетрясение не грозит. Это можно утверждать практически со 100-процентной вероятностью. А вот для жителей Сибири и Дальнего Востока это не такое уж редкое явление. Крупнейшее по числу жертв произошло на Сахалине 28 мая 1995 года. Тогда в результате толчков за несколько секунд был полностью разрушен город Нефтегорск. Из 3197 его жителей погибли 2040 человек.

По статистике, в России большую часть всех катаклизмов составляют наводнения. Второе место занимают смерчи и ураганы.

В Москве, например, сильнейший шторм был зафиксирован 29 мая 2017 года. В тот день ветер, скорость которого достигала 28 м/с, повалил в городе около 27 тыс. деревьев, сотни рекламных конструкций и сорвал крыши с 243 домов. В результате стихии погибли 18 человек. Это больше, чем во время московского июньского шторма 1998 года — тогда погибли 11 человек.

Последствия урагана в Москве. 29 мая 2017 года | Источник: Алексей Майшев/Известия

Лесные пожары в основном характерны для сибирских регионов. Например, в апреле 2015 года на территории Хакасии, Красноярского и Забайкальского краев от огня погиб 31 человек, полторы тысячи пострадали, 4694 человека лишились жилья. Огонь уничтожил 1678 жилых домов в 33 населенных пунктах.

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Пожары возможны и в центральной части России, достаточно вспомнить аномальную жару в августе 2010 года в Москве и последовавшие за этим торфяные пожары в Подмосковье. В то же время пожарами было охвачено около 200 тыс. га в 20 регионах России — в Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской, Псковской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в Мордовии.

Наводнения в различных регионах России — неотъемлемая часть прихода весны. Каждый год поступают новости о том, как вышедшая из берегов река затопила дома. И происходит это всюду — от Калининграда до Владивостока. В настоящий момент критическая ситуация уже наблюдается в Алтайском крае и Хакасии.