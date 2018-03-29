В Перми прошел День траура
28 марта был объявлен общенациональный траур в память о погибших в г. Кемерово.
28 марта был объявлен общенациональный траур в память о погибших в г. Кемерово.
Согласно указу президента 28 марта был объявлен общенациональный траур в память о погибших во время пожара в
В Пермском крае, как и по всей стране, на весь день были приспущены флаги на всех государственных и муниципальных зданиях.
В телевизионном и радиоэфире, а также в учреждениях культуры отменены все развлекательные программы и рекламные ролики. Слова соболезнования и поддержки повсеместно пишут в популярных социальных сетях.
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