В Перми прошел День траура

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Согласно указу президента 28 марта был объявлен общенациональный траур в память о погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово.

В Пермском крае, как и по всей стране, на весь день были приспущены флаги на всех государственных и муниципальных зданиях.

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