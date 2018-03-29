В краевом правительстве опровергли информацию о нехватке инсулина в аптеках Прикамья
Обеспечение детей организовано по льготным рецептам.
Обеспечение детей организовано по льготным рецептам.
Мать ребенка, страдающего сахарным инсулинозависимым диабетом 1 типа, обратилась к Уполномоченному по правам человека. По словам заявительницы, здоровье ее сына под угрозой в связи с отсутствием препарата «Тресиба» в аптечной сети.
«В декабре 2017 года этого препарата не было ни на складах, ни в аптечной сети, спасла детская краевая больница — обеспечила с небольшим запасом. Но придя на прием в январе 2018 года, я снова узнала, что вид инсулина, который нам подходит, выписан быть не может — министерство не закупило его. Хотя эндокринолог делала на него заявку еще в мае 2017 года. Пока держимся на своем запасе, но что нам делать в конце февраля?» — пишет женщина.
Павел Миков обратился в министерство здравоохранения Прикамья с просьбой рассмотреть обращение, провести проверку и принять меры по обеспечению подростка препаратом «Тресиба» в необходимом количестве.
Заместитель председателя правительства Пермского края по социальным вопросам Татьяна Абдуллина на запрос ответила, что лекарственный препарат инсулин «Деглудек» (Тресиба) имеется в Пермском крае в достаточном количестве. Обеспечение ребенка организовано по льготным рецептам.
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