В краевом правительстве опровергли информацию о нехватке инсулина в аптеках Прикамья

«В декабре 2017 года этого препарата не было ни на складах, ни в аптечной сети, спасла детская краевая больница — обеспечила с небольшим запасом. Но придя на прием в январе 2018 года, я снова узнала, что вид инсулина, который нам подходит, выписан быть не может — министерство не закупило его. Хотя эндокринолог делала на него заявку еще в мае 2017 года. Пока держимся на своем запасе, но что нам делать в конце февраля?» — пишет женщина.