Четыре медвежонка родились в вольерном хозяйстве Уфы
В МУП «Горзеленхоз» города пополнение.
В МУП «Горзеленхоз» города пополнение.
В Уфе вольерном хозяйстве МУП «Горзеленхоз» у медведиц Насти, Маши и Кнопки родились 4 медвежонка, сообщает
Сейчас медвежатам уже 3 месяца. Кормят малышей подслащенным молоком каждые два часа, но совсем скоро их рацион пополнится кашами. Спят животные в отдельных «яслях», где их содержат под тепловой пушкой.
«Медвежата, как маленькие дети. За ними надо ухаживать, и они требуют постоянного внимания», — рассказал рабочий по уходу за животными МУП «Горзеленхоз» Радик Шакиров.
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