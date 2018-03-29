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09:02 (мск), источник: Sputnik.by

Обнародована причина смерти Олега Анофриева

Известный российский актер ушел из жизни 28 марта в Москве.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино, автор песен и певец, народный артист России Олег Анофриев умер в возрасте 87 лет в Москве.

Как сообщил СМИ актер и телеведущий Александр Олешко, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства», — сказал актер.

Его слова подтвердили и родственники Анофриева.

Анофриев снялся в 60 фильмах, среди которых «Девушка с гитарой», «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени», «Там, на неведомых дорожках», «Человек с бульвара капуцинов».

Кроме того, он известен по голосам героев многих популярных и любимых мультфильмов, в частности, «Бременские музыканты», где он исполнил партии Трубадура, Атаманши, всех разбойников, Короля, Петуха, Кота, Пса и охранников короля.

Прощание с Анофриевым пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента в Москве в 30 марта.

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